Conforme a los criterios de Saber más

Mascarilla, distancia social, alcohol de manos y polarización extrema. Los ecuatorianos volverán hoy a las urnas para decidir en segunda vuelta si su nuevo presidente será el economista izquierdista Andrés Arauz, delfín del exmandatario Rafael Correa, o el exbanquero de derecha Guillermo Lasso, que postula al cargo por tercera vez. Aunque la pandemia alteró las reglas de la campaña, ha sido el correísmo el ingrediente de mayor impacto en toda la contienda.

“El gran protagonista de la campaña de Arauz no es él, sino Rafael Correa, quien es básicamente el que lanza todos los mensajes claves de la campaña. A Arauz se le ve como alguien que no tiene ideas propias. Por otro lado, Lasso no es un candidato que logre entusiasmar, pero alrededor de él se aglutina el anticorreísmo. La polarización es entre el correísmo y el anticorreísmo”, dice a El Comercio César Ricaurte, periodista ecuatoriano y director de Fundamedios.

Representantes de dos modelos completamente opuestos, Arauz, de 35 años y candidato de Unión por la Esperanza, y Lasso, de 65 y representante del movimiento CREO, llegan a la segunda vuelta sin que haya un claro favorito. Las últimas encuestas hablan de un empate técnico.

Mauricio Alarcón-Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explica que si bien en la primera vuelta Arauz obtuvo una contundente victoria sobre Lasso (32,7% frente a 19,3%), el exbanquero ha logrado remontar porque aglutina a esa otra mitad del país que es anticorreísta.

Ecuatorianos residentes en Murcia, España, votan en la segunda vuelta. (Foto: EFE/Marcial Guillén).

“La polarización ha hecho que el electorado se divida en partes iguales. Tenemos un país dividido en dos. Creo que vamos a tener un final casi de película”, dice el experto a este Diario.

“El pueblo decidirá por Ecuador sobre la banca. Es el momento de una renovación generacional, con innovación, fuerza y ganas de cambio”.

Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza

“Les pido que concurran a las urnas para hundir con nuestros votos un pasado injusto que nos ha llevado a una pobreza que no merecemos”.

Guillermo Lasso, candidato del movimiento CREO

También destaca los altos niveles de desinformación vistos en el último tramo de la contienda. “La campaña de la segunda vuelta ha tenido muy pocas propuestas y, lamentablemente, un fuerte contenido de ataques y de desinformación y noticias falsas que han afectado seriamente al proceso. Esta campaña probablemente pase a la historia como una de las más duras en cuanto a contenido falso, desinformación y campaña sucia”, señala Alarcón-Salvador.

Una de las acusaciones que intercambiaron las campañas en esta segunda vuelta giró en torno a una supuesta vacunación de ambos candidatos, algo que tanto Arauz y Lasso han desmentido.

Lo que está en juego

Los analistas consultados consideran que lo que está en juego en Ecuador es más que la apuesta por un Estado fuerte y participativo o una empresa privada más activa. Se trata, afirman, de elegir si se retorna a un modelo autoritario, en el que la subsistencia de las instituciones democráticas estaría en riesgo.

“Sabemos bien a quién representa Arauz. Detrás de él se encuentra quien gobernó Ecuador entre el 2007 y el 2017 con una ideología clara del socialismo del siglo XXI y mucho totalitarismo y autoritarismo, que quiere recuperar el poder a toda costa. Incluso han dicho que encontrarán la forma de que se revisen las decisiones judiciales que pesan sobre el expresidente Correa”, dice Alarcón-Salvador.

“La segunda vuelta no es entre dos candidatos que representen la democracia y la institucionalidad. Está en juego la opción democrática y la opción totalitaria”, agrega el experto.

Cerramos nuestra campaña en mi Quito, con mucho amor del pueblo. Esta elección es histórica. Un pueblo que decidirá por el 🇪🇨 sobre la banca. Es el momento de renovación generacional, con innovación, fuerza y ganas de cambio. Me he preparado para esta responsabilidad histórica. pic.twitter.com/O7AiQkCger — Andrés Arauz (@ecuarauz) April 9, 2021

Este 11 de Abril, el ECUADOR ES PRIMERO. 🇪🇨



Necesitamos de ti para construir ese país que tanto soñamos y queremos para las futuras generaciones, uno con empleo, salud, bienestar y seguridad. 💪🏼#JuntosLoEstamosLogrando pic.twitter.com/FelmHSYZRW — Guillermo Lasso 🇪🇨 (@LassoGuillermo) April 10, 2021





Por su parte, Ricaurte apunta que durante el gobierno de Lenín Moreno “se avanzó algo en la recuperación de las instituciones democráticas. Hubo una ruptura con Correa, pero, en definitiva, mucho de la estructura del Estado siguió siendo guiada bajo el modelo del correísmo”.

La única certeza en Ecuador es que quien gane tendrá importantes retos que asumir y casi nada de tiempo para enfrentarlos. Responder a un aumento de casos de COVID-19 –que ya ha matado a más de 17 mil personas– y a la crisis económica agudizada por la pandemia está entre lo más urgente.

“Actuar ante la crisis económica es quizá el principal reto que tendrá quien acceda a la presidencia el próximo 24 de mayo. Mejorar y reactivar la economía es fundamental. De la mano de esto está la generación de empleo. En este momento los niveles de desempleo y subempleo en Ecuador han alcanzado cifras históricas, la situación es crítica. Y, por supuesto, está el gran reto de la salud de la gente en medio de la pandemia, en especial en lo relativo a la vacunación, que con este gobierno ha sido un proceso deficiente”, apunta Alarcón-Salvador.

_________

Bajo la sombra de Correa

Rafael Correa ha aparecido en afiches y videos durante la campaña. (Foto: AP)

Pese a que el organismo electoral impuso una restricción para que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) no apareciera en los spots que se emitían en los medios de comunicación, su figura protagonizó la campaña hasta el final.

Correa está inhabilitado para ejercer puestos públicos en Ecuador tras recibir en el 2019 ocho años de cárcel por cohecho en el denominado Caso Sobornos 2012-2016. Desde Bélgica, donde reside desde el 2017, ha defendido ser víctima de persecución por parte del gobierno de Lenín Moreno, que fue correligionario suyo y que, tras sucederle, se convirtió en su más acérrimo rival.

El exmandatario apareció en el cierre de campaña de Andrés Arauz con un video grabado en el que aseguró que no propone una venganza contra sus enemigos políticos, pero que “el verdadero perdón exige justicia”.

_________________________________

VIDEO RECOMENDADO