Ecuador vota en unos comicios cruciales de los que saldrá el reemplazo de Lenín Moreno, y que supone un nuevo enfrentamiento entre dos formas de gobierno radicalmente opuestas y enfrentadas desde hace más de una década.

Más de 13 millones de electores están llamados a las urnas, 410.000 de los cuales residen en el exterior, para elegir entre 16 binomios a su presidente y vicepresidente, además de 137 miembros de la Asamblea Nacional y cinco representantes del Parlamento Andino.

El jueves se inició la primera jornada de votación adelantada para 8.300 privados de libertad, y el viernes prosiguió el sufragio bajo la modalidad de Voto en Casa para mayores de 50 años y personas con discapacidad física del 75 %.

En Ecuador también pueden votar 22.429 extranjeros con residencia legal, y para los ecuatorianos que residen en el exterior se instalarán 936 mesas de votación en tres circunscripciones: América Latina, África y el Caribe; Europa, Asia y Oceanía; y Estados Unidos y Canadá, donde se elegirá a seis representantes.

La campaña electoral finalizó en la medianoche del jueves, cuando quedó prohibido por ley cualquier acto de proselitismo político. Además, desde el mediodía del viernes reina la ley seca, un procedimiento habitual que se sigue en procesos electorales en el país suramericano.

Ecuador es la primera nación latinoamericana que acude a las urnas este 2021, en plena pandemia de coronavirus, y ante el desafío de garantizar la modalidad presencial, al ser el voto obligatorio para los residentes en el país entre 18 y los 65 años, y facultativo entre los 16 y los 18, y mayores de 65 años.

DESCRÉDITO DE LOS POLÍTICOS

Parten como favoritos, según las últimas encuestas publicadas, el candidato del correísmo Andrés Arauz, seguido por el conservador Guillermo Lasso, que concurre por tercera ocasión, y el representante indígena y ambientalista Yaku Pérez.

Pero el descrédito de la población en torno a los sondeos de intención de voto, así como del propio organismo electoral y la clase política era hoy palpable.

Así lo explicó a Efe Yaquelina Yuquina, de 22 años, madre de un niño de corta edad en el centro histórico de la capital ecuatoriana.

”Creo que ninguno de nuestros candidatos nos muestran un favor para la ciudadanía o cómo hemos estado pasando con esta pandemia. Todos piensan en su bienestar”, señala al revelar que tiene intenciones de depositar en la urna un voto nulo, en protesta por el distanciamiento de los políticos “y las clase bajas”.

Vendedora ambulante de mascarillas, esta joven expresa que la pandemia ha hecho estragos en la economía de los más desfavorecidos, y aunque afirma tener “muchos amigos que van a votar por Lasso”, considera que ningún candidato tiene la talla para asumir la Presidencia.

En similares términos se expresa otra comerciante ambulante quiteña, Miriam Álvarez, de 54 años. En su caso, censura que siendo Ecuador un país tan pequeño se presenten 16 candidatos a presidente, “es demasiado, a veces no sabemos ni por quién votar”.

”Mi sustento diario es vender, el día a día era de 25 a 30 dólares, ahora no alcanzamos ni a los 10″, se lamenta al mostrar su desconfianza de las propuestas de campaña: “Uno me propone mil dólares, otro 500... No les creo a los políticos”, zanja.

Aunque las elecciones estarán vigiladas por unos 3.000 observadores, en su mayoría nacionales, a los que se suman individuos y organismos internacionales como la OEA, no son pocos los ecuatorianos que tienen dudas acerca del funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y afirman que los propios candidatos estarían “comprando” no solo encuestas, sino también los resultados.

Se trata de un proceso bajo la lupa después de que en la segunda vuelta de las presidenciales de 2017 surgieran sospechas de fraude al producirse una suerte de apagón digital.

OBJETIVO “CARONDELET

”En aquella ocasión, el candidato conservador Guillermo Lasso acusó al correísmo de manipular el recuento, y ahora son estos últimos los que advierten de un posible fraude.

”Lamentablemente, la situación política que vive el país es terrible, estamos viendo que hay una acometida de la derecha nunca antes vista”, afirma con tono vehemente René Maldonado, de 51 años y oriundo de la ciudad de Santo Domingo, aunque radicado en Quito.

Antes de acusar a la prensa de “corrupta” y “culpable de confundir a la gente”, este ciudadano revela que votará por Arauz.

”Me parece que es el proyecto político al que debió haberse encaminado Moreno, pero no lo hizo porque traicionó los principios para beneficiar a un grupo de banqueros y oligarcas que toda la vida ha dominado el país”, sostiene.

Con la atomización de candidatos, en Ecuador suele resultar poco probable que uno de ellos gane en una primera vuelta, aunque no imposible. De hecho, Rafael Correa triunfó en una única votación en 2009 y 2013.En caso de necesidad de una segunda vuelta para los presidenciales, esta tendrá lugar conforme al calendario electoral, el 11 de abril.

El nuevo mandatario tiene fijado por la Constitución la toma de posesión el 24 de mayo, cuando se convertirá en nuevo inquilino del palacio presidencial de Carondelet, donde luce desde diciembre y tras una sentencia judicial, una placa que recuerda a los condenados por el caso “Sobornos 2012-2016”, entre los que figura Correa.

LOS PRINCIPALES CANDIDATOS

Andrés Arauz

El economista de 35 años ha prometido devolver al país a los programas de asistencia y gasto social aplicados en el gobierno de Correa, en parte haciendo retroceder un plan de austeridad vinculado a un convenio de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A sus 22 años, se unió a la administración de Correa y ascendió de rango para ocupar puestos de gerencia media en el Ministerio de Política Económica, Banco Central del Ecuador y la Secretaría de Planificación hasta ser ministro de Conocimiento y Talento Humano y de Cultura.

En el 2017, se mudó a México para obtener un doctorado en economía financiera, pero interrumpió sus estudios para postularse para presidente.

Nacido en Quito en una familia de clase media, Arauz está casado, tiene un hijo y toca el acordeón.

Su plataforma incluye la promesa de entregar US$1.000 a un millón de familias vulnerables al asumir el cargo, así como cobrar impuestos a las grandes empresas y aumentar el poder regulador del Estado.

Guillermo Lasso

Exbanquero y candidato presidencial en dos ocasiones, Lasso ha prometido estimular la economía aumentando la inversión extranjera e impulsando la producción de petróleo, la exportación más importante de la nación sudamericana.

El más joven de 11 hijos de una familia de clase media, Lasso comenzó a trabajar desde los 15 años en la Bolsa de Valores de Guayaquil y fue rápidamente escalando posiciones hasta convertirse en presidente del Banco de Guayaquil por casi 20 años.

Casado y con cinco hijos, Lasso también tuvo un breve paso por la filial local de Coca-Cola y se desempeñó por un corto tiempo como ministerio de Economía en el gobierno de Jamil Mahuad.

Lasso, de 65 años, perdió la presidencia en el 2013 ante Correa por un amplio margen y en el 2017, por poco, ante el actual presidente Lenín Moreno.

Promete generar 2 millones de puestos de trabajo, expandir el sector agrícola a través de préstamos a bajo interés y reducir progresivamente los impuestos.

Yaku Pérez

El abogado Yaku Pérez, en su primera candidatura presidencial, se presenta con promesas de prohibir la minería industrial cerca de los ríos, y ha liderado por años protestas ambientales que lo llevaron a ser arrestado seis veces.

El viudo de 51 años y padre de dos niñas decidió cambiar su nombre desde hace tres años a Yaku, que significa “agua” en el idioma cañari quichua.

En repetidas ocasiones chocó con el gobierno de Correa debido a su oposición a la minería a gran escala. También llevó a cabo una batalla legal que derivó en la suspensión del proyecto minero estratégico Río Blanco en la provincia del Azuay, donde durante años participó en gestiones comunitarias para asegurar que los pueblos andinos tengan acceso al agua.

“Mi lucha ha sido por el agua, y por defenderla fui encarcelado. Por amor al agua cambié mi nombre. Somos agua”, dice en su sitio web, donde promociona siete libros de su autoría.

Aunque no se espera que llegue a una segunda vuelta, su oposición de larga data a Correa significa que probablemente se alejaría de Arauz.

Propone convocar a una consulta popular nacional para prohibir el desarrollo de la minería metálica cerca de las cuencas hidrográficas.

Pérez dice que recuperar el dinero robado en gobiernos anteriores podrá sacar a Ecuador de la crisis económica. El lema de su campaña es “la plata alcanza cuando nadie se la roba”.

LOS DESAFÍOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO

Ecuador afronta un endeudamiento externo crónico y una crisis financiera agravada por la pandemia y la inestabilidad del precio del crudo, del cual depende su economía.

Tras la bonanza petrolera de la que gozó su antecesor, el socialista Rafael Correa (2007-2017), el mandatario Lenín Moreno debió encarar serias dificultades económicas, que lo llevaron a engrosar la deuda al acudir a organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Apoyarse en el Fondo es una manera de ordenar las cosas con una buena asesoría”, dijo a la AFP el analista Pablo Lucio Paredes, catedrático de la privada Universidad San Francisco de Quito.

Esa estrategia dio alivio a la dolarizada economía ecuatoriana, pero el pasivo externo pasó entonces de unos 26.897 millones (26% del PIB) a unos 42.383 millones de dólares (44% del PIB) entre mayo de 2017, cuando asumió Moreno, y noviembre pasado, según los últimos datos disponibles del Banco Central.

La situación, que críticos del correísmo atribuyen al despilfarro durante esa década en la que el petróleo mantuvo un promedio alto, empeoró con la aparición del covid-19, que además de un impacto económico desató una crisis social y sanitaria.

“En un entorno de debilidad, de mal manejo económico, nos encuentra el coronavirus poco preparados y amplifica todos los problemas”, dijo a la AFP el analista Alberto Acosta Burneo, del grupo Spurrier.

La pandemia deja pérdidas estimadas por encima de los 6.400 millones de dólares en el conjunto de la economía, que se contraerá 8,9% en 2020, de acuerdo con la proyección oficial.

Además, ha afectado al mercado laboral: el índice de desempleo trepó desde 3,8% en diciembre de 2019 hasta 8,59% en septiembre pasado, según el último dato difundido.

Brecha fiscal

Aunque los pronósticos prevén una recuperación del 3,1% para la economía ecuatoriana en 2021, al próximo gobierno le esperan grandes desafíos.

El principal será “reducir una brecha fiscal que bordea los 5.000 millones de dólares”, señaló Acosta, quien aboga por “la vía ortodoxa, de poner en orden las cuentas fiscales, tanto como el gasto” para encauzar la economía.

Los favoritos para la elección presidencial son el economista de izquierda Andrés Arauz (35 años), delfín de Correa, y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso (65), además del líder indígena y antiminero Yaku Pérez (51), alineado con la izquierda.

Los candidatos plantean diferentes modelos económicos para este país de 17,4 millones de habitantes. El contrapunto está en “la otra vía, la heterodoxa o la creativa, entre comillas, en la que se dice que la austeridad es mala”, sostuvo Acosta, haciendo referencia a la propuesta de Arauz.

Para reactivar la economía en medio de la pandemia, Arauz promete entregar 1.000 dólares a un millón de familias en su primer mes de gestión si accede a la presidencia. Lasso y Pérez coinciden en la propuesta de generar un millón de empleos en un hipotético primer año de gobierno.

Oxígeno

Durante la administración de Moreno, se implementaron medidas para disminuir la dependencia del petróleo, principal producto de exportación. El país se abrió en 2019 a la minería a nivel industrial y aspira que ese sector aporte un 4% del PIB en 2021 frente al 1,6% de ese año.

Moreno, quien entregará el poder el 24 de mayo, “hizo varias cosas bien” como “la reducción del gasto, algunas reformas laborales, la lucha contra la corrupción, encaminar un tratado de libre comercio con Estados Unidos”, evaluó Paredes.

Luego de obtener nuevos créditos, el gobierno de Moreno logró en agosto pasado un acuerdo con sus acreedores para reestructurar unos 17.400 millones de dólares del pasivo en bonos.

Es el “mayor logro de Moreno”, estimó Acosta respecto a una reducción de 1.540 millones de dólares en el capital y una disminución de la tasa de interés promedio de 9,2% a 5,3%.

Eso dará oxígeno a la nueva administración. “Todos los acreedores pueden estar seguros de que respetaremos la renegociación”, indicó Lasso, mientras que Arauz opinó que eso “da un espacio para respirar al país por varios años”.

Fuente: EFE / Reuters / AFP

