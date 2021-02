Conforme a los criterios de Saber más

Latinoamérica tiene los ojos puestos en Ecuador. Las elecciones del domingo en el vecino del norte son las primeras del año en la región y servirán como una demostración del impacto de la pandemia en el desarrollo de una jornada electoral. Dos factores son los primeros a tener en cuenta el ausentismo y el funcionamiento de las medidas sanitarias al momento de la votación.

En Ecuador, al persistente embate del virus y la lentitud en la campaña de vacunación se suma la polarización. La contienda ha sido básicamente una batalla entre quienes añoran el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y los que no quieren su figura cerca del poder.

Aunque 16 candidatos buscan la presidencia, las últimas encuestas reflejan que el economista izquierdista Andrés Arauz, heredero político de Correa, se encuentra al frente de la intención del voto total con un 32%, seguido por el exbanquero de centroderecha Guillermo Lasso, quien alcanza un 21% de las preferencias. Más atrás está el líder indígena Yaku Pérez, con 12%.

Para que la presidencia se defina mañana, el ganador necesita la mitad más uno de los votos válidos, o al menos un 40% y una diferencia de diez puntos sobre su rival más cercano. Por ello, es muy probable que todo tenga que definirse en una segunda vuelta el 11 de abril.

El voto en Ecuador es obligatorio. (Foto: Twitter Consejo Electoral de Ecuador)

Más de 13 millones de personas están habilitadas para sufragar. El voto es obligatorio y la multa por no ejercerlo es de 40 dólares. En esta campaña, las autoridades optaron por prohibir las concentraciones. También ampliaron el número de centros de votación para evitar la propagación del virus.

Entérate los pasos que tendrás que cumplir al interior de los recintos electorales, el día de los comicios, para ejercer tu voto en las #Elecciones2021Ec. ¡Este 07 de febrero, forma parte de esta jornada electoral! #InfórmateyVota pic.twitter.com/i3b6xwZcX6 — José Cabrera Zurita (@jr_cabreraz) February 5, 2021

El Comercio conversó con el abogado ecuatoriano Mauricio Alarcón-Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sobre los detalles de la campaña y de los retos que implica ir a las urnas en medio del flagelo del COVID-19.

— ¿Qué tanto ha afectado la pandemia la forma en que se realizó la campaña?

Increíblemente, los candidatos y las organizaciones políticas ni siquiera se dieron el tiempo de pensar en formas creativas de llevar a cabo la campaña en estas circunstancias limitadas.

— ¿Cómo se desarrolló el último tramo de la campaña?

Hubo grandes mítines a pesar de que estaban prohibidos, lo mismo que caravanas y visitas puerta a puerta. Aumentó la presencia de los candidatos en Internet, pero solo para repetir lo que decían en los medios tradicionales. Ha sido una campaña convencional, incluso aburrida para las circunstancias actuales. Todo se centró en apelar al sentimiento a favor y en contra del gobierno pasado.

— ¿Qué ha caracterizado la campaña a nivel político?

Ha sido una campaña totalmente polarizada y basada básicamente en la disputa entre el anticorreísmo y el correísmo. No hemos escuchado mucho en cuanto a propuestas, más bien ha sido un discurso coyuntural en función de esa polarización. Un versus entre los discursos ‘vota por mí para que vuelva la bonanza correísta’ y ‘no votes por él para que no vuelva la tiranía correísta’. La polarización ha estado más presente en esta última fase de la campaña.

— ¿Qué lecciones quedan de cara a la segunda vuelta que se espera que ocurra?

Definitivamente, en primer lugar hay que corregir lo que tiene a su cargo la autoridad electoral. Esta ha sido el proceso electoral más desorganizado y caótico de los últimos años de democracia. En una segunda vuelta no se pueden dejar las cosas para el final, hay que corregir el tema de la revisión de la impresión de papeletas para que los recursos económicos se aprovechen de mejor manera.

En segundo lugar, las organizaciones políticas tienen que empezar a escuchar a la gente. Una segunda vuelta ya no puede ser únicamente apelar a un fantasma, atacar al pasado o jugar con el miedo. Es necesario que en una situación crítica como la que se vive en Ecuador –con enormes desafíos en temas económicos, laborales y de seguridad–, la campaña esté enfocada en propuestas.

— ¿Cuáles son las previsiones en cuanto al ausentismo por la pandemia?

Tradicionalmente, Ecuador ha tenido un ausentismo de entre el 20% y el 25%, que no es una cifra menor, considerando que aquí el voto es obligatorio. No obstante, sí se cree que la pandemia va a desmotivar a muchas personas a acudir a votar. Muchos están dispuestos a pagar la multa para no arriesgarse. Es indiscutible que el ausentismo será mayor que el de los últimos procesos.

— ¿El manejo sanitario de estos comicios servirá como referente para la región?

Yo creo que sí. Esperemos ser un buen ejemplo y no ser un modelo de lo que no se debe hacer.

