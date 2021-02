Las elecciones presidenciales en Ecuador están a la puerta de la esquina. Este domingo 7 de enero, y en pleno embate del coronavirus, los ciudadanos deberán elegir a su próximo líder gubernamental.

A finales de esta semana, cerca de 13 millones de ecuatorianos votarán por su nuevo presidente, a cinco delegados del Parlamento Andino y 137 asambleístas.

Se trata, según CNN, de “la primera elección del 2021 en Latinoamérica y el Caribe en tiempos de pandemia y colapso económico”, que deberá decidir entre regresar a “las ideas del expresidente Rafael Correa” o “mantener” las de Lenín Moreno.

¿Qué desafíos esperan al próximo presidente?

Esta nota, sin embargo, no propone una mirada política. Por el contrario, lo que busca es observar qué tanto le ha afectado la pandemia a Ecuador en este último mes, y compararlo con el Perú, que celebrará sus elecciones en abril de este año.

¿Qué tanto ha castigado el COVID-19 a Ecuador en enero?

Las cifras llegan desde la agencia EFE. Estas indican que en enero hubo un 91% más de contagios que en diciembre (37.608), siendo este mes el que mayor positivos ha registrado desde el inicio de la pandemia.

Los encuentros navideños serían la causa del aumento significativo.

EFE anota que la saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales responde, además, a “las fiestas de Quito, las clandestinas, las compras de Navidad, Año Nuevo, la final de la Copa Libertadores” y la “movilidad sin control”.

Como obvia consecuencia, las muertes también aumentaron. Con respecto a diciembre, creció un 52,5% (de 550 a 839 fallecidos). Aunque es preciso mencionar que no son las cifras más altas registradas: en abril, mayo y junio se reportaron más de 2 mil.

¿Cómo le fue al Perú en esa misma cantidad de tiempo?

Este Diario anota que el promedio de muertes diarias en enero fue el más alto de los últimos cuatro meses. En medio de la segunda ola, el Ministerio de Salud calcula que se sumaron 3.346 muertes, la cifra más alta desde setiembre (3.519)

Además, es preciso recordar lo anotado por EFE. La semana pasada, el 24 de enero, Perú ya venía registrando el “número más alto de muertes y hospitalizaciones diarias por COVID-19 de los últimos cuatro y ochos meses”, con “181 decesos y 1.115 pacientes”.

¿Y si se observa la cantidad de decesos diarios?

Las estadísticas recogidas por Ojo Público (a partir de cifras del Ministerio de Salud peruano) y el COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Johns Hopkins University dan luces al respecto, aunque no hay que perder de vista la distinta demografía peruana y ecuatoriana.

Domingo 31 de enero del 2021

Perú: 169

Ecuador: 8

Sábado 30 de enero del 2021

Perú: 171 (373, según JH)

Ecuador: 49

Viernes 29 de enero del 2021

Perú: 202

Ecuador: 36

Jueves 28 de enero del 2021

Perú: 212 (165, según JH)

Ecuador: 62

Miércoles 27 de enero del 2021

Perú: 165 (0, según JH)

Ecuador: 36

