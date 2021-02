El dirigente indígena Yaku Pérez, que está a la expectativa de ver si pasa a la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador, acusó este martes al expresidente Rafael Correa (2007-2017) de “meter la mano” en el recuento electoral y pidió “paz” a sus seguidores.

Es en las “actas inconsistentes (con incidencias) donde podrían meter la mano invisible, que es una mano desde Bélgica (donde reside actualmente Correa), a la que no le interesa que pase Yaku Pérez a segunda vuelta, sino que pase el candidato (centroderechista) Guillermo Lasso”, afirmó Pérez a los medios antes de una reunión con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA.

Dicha reunión se celebró a instancias de una recomendación presentada el lunes por la jefa de la MOE, Isabel de Saint Malo, con el fin de reducir las tensiones que han surgido en el país por el empate técnico registrado en los comicios presidenciales del domingo.

Con el 99,25% de las actas escrutadas, Andrés Arauz, el candidato delfín de Correa, se impuso en esas elecciones con el 32,07 % de los votos, en tanto que Pérez obtuvo el 20,10 % y Lasso 19,49 %.

Los dos primeros deberán competir en una segunda vuelta el 11 de abril, pero aún quedan 300 urnas por contar y 3.834 por revisar, dado que se han presentado en ellas todo tipo de incidencias.

PROBLEMAS DEL RECUENTO

Pérez ve el recuento como una amenaza a su segundo puesto y cree que detrás hay un intento de fraude para que Lasso quede finalmente en segunda posición.

“En Cayambe había unas actas donde yo tenía 62 votos y nos pusieron con 2, o sea nos perjudicaron con 60. Aquí en Pichincha están haciendo reconteo de algunas actas pero no ponen del sur de Quito, sólo ponen del norte”, se quejó hoy.

Y en base a algunos tuits, afirmó que Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, está manipulando el voto para que pase Lasso.

“Ellos ya tienen elaborado un cuadro que está circulando en las redes sociales en donde aparentemente al final quedaría el candidato Guillermo Lasso con 24.000 votos sobre nuestra candidatura cuando nosotros, este rato, tenemos un poco más de 50.000 votos de diferencia”, se quejó.

Pero a diferencia de declaraciones anteriores, este martes Pérez se mostró mucho más cauto y precisó que “no hemos dicho ‘hay fraude’”, sino que: “Hay la posibilidad, hay la intentona, hay un riesgo enorme”.

“El correísmo tiene pánico que nosotros lleguemos a segunda vuelta. Es el correísmo porque sabe que a Guillermo Lasso lo va a vencer fácilmente, pero con nosotros se vuelve cuesta arriba. A nosotros es muy difícil que nos venza”, aseguró.

En círculos correístas han admitido que preferían a Lasso de segundo candidato para que la contienda sea entre dos visiones políticas claras, pero que no le temen ni mucho menos a un balotaje con Pérez en el que el electorado fuera llamado a elegir entre dos corrientes de izquierda.

SIN PROTESTAS EN LA CALLE

Y ante el temor de que la situación se desborde por llamados que hizo la noche electoral a sus seguidores, Pérez insistió hoy en la necesidad de “paz”.

“Hemos dicho que no vengan a Pichincha porque no queremos dar apariencia de un ‘octubre’ que no fue beneficioso para nadie. Nosotros llamamos a la paz, a la reconciliación y tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y hacemos”, manifestó.

Se refería a los disturbios que en octubre de 2019 sacudieron el país con una decena de muertos y alrededor de 1.500 heridos, y que estuvieron encabezados -entre otros- por el movimiento indígena que avala su candidatura política.

Por su parte, en la reunión, la presidenta del CNE manifestó su determinación de que sea respetada la voluntad popular.

“En esta segunda fase tenemos una tarea muy delicada de respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano, de tomar todas las medidas que implementamos y seguiremos implementando para dar fe que los resultados y el tratamiento de este proceso se realizan con absoluta transparencia”, aseguró.

