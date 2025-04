La madre y la esposa del presidente de Ecuador y candidato a la reelección Daniel Noboa afirmaron que existe “una nube negra de campaña sucia que siempre trata de dañar y mancillar los intereses, la salud y el bienestar de la familia”, pero se esperanzaron con que esto ya acabará por la cercanía de las elecciones nacionales.

La campaña electoral para la segunda vuelta se inició el 23 de marzo y se extenderá hasta el 10 de abril, dado que el próximo domingo 13 del más de 13,7 millones de personas deberán ir a las urnas para sufragar a nivel nacional e internacional para elegir al nuevo presidente.

El actual presidente Daniel Noboa, por la Acción Democrática Nacional (ADN), enfrentará en las urnas a la candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González.

En una entrevista exclusiva con la señal latinoamericana de noticias DNEWS en Guayaquil, Lavinia Valbonesi, esposa del presidente del Ecuador, y Annabella Azín, madre del mandatario, expresaron cómo están viviendo la recta final hacia las urnas.

“Por la campaña electoral nacional, no nos podemos reunir como familia. Antes era paz y tranquilidad, no había estos comentarios en las redes, estas noticias de mentiras. Vivíamos una vida más tranquila. Ahora sí hay como una nube negra de campaña sucia que siempre trata de dañar y mancillar los intereses, la salud y el bienestar de la familia”, comentó Annabella a DNEWS.

Lavinia agregó: “Gracias a dios es la última semana (de campaña) y se acaban los ataques, los inventos, las mentiras y la campaña sucia. De una u otra manera, como familia tenemos como una coraza porque lo hemos vivido ya en otras campañas”.

La esposa del presidente del Ecuador agregó: “Recalco lo que dijo un periodista hace unos días: que esta campaña sucia ha sido más fuerte que las anteriores porque ahora han atacado directamente a la familia y a los niños, utilizándolos como herramienta política. Pero gracias a Dios tenemos la bendición de que somos una familia muy unida y tenemos los valores super claros”.

En ese contexto, Anabella consideró que “es importante no contraatacar de la misma forma como te atacan a ti, porque caerías en el juego de la campaña sucia. Entonces, cuando las personas tenemos fe en nosotras mismas y tenemos la verdad dentro de notros, hay que dejarlos solitos que ellos caigan en lo más profundo y lo más sucio y lo más terrible. No vamos a ser coparticipes de eso, porque vamos a salvaguardar a nuestra familia y no vamos a estar em el mismo juego de las personas que atentan contra la paz”.

Lavinia agregó en ese sentido: “La política es muy sucia, siempre ataca a la familia, a los más vulnerables. Eso siempre me decía Daniel en las campañas: siempre van a ir al lado que más me pueden afectar. Creo que esa guía y experiencia de él me sirvió para ver que las semanas pasan y de que esta es la última semana (de campaña)”.

Por otro lado, Lavinia señaló: “Daniel me decía que él va a luchar hasta el final porque el sabe que, si el país no lo logra ver, Dios está viendo que él está haciendo todo para sacar a su gente adelante, para salvar al Ecuador. Con la bendición de Dios ya se han dado los primeros pasos. Va a tomar años dejar a Ecuador en las condiciones que todos soñamos y como todas las familias ecuatorianas merecen. Lo importante es que (en la Presidencia) esté una persona como Daniel, que llega a este puesto de servicio quiere servir, no para llenarse sus bolsillos como los hacen otros que se ganan la confianza de la gente y luego se olvidan. Daniel quiere ayudar y cambiar las cosas, y dejar un Ecuador en el que podamos caminar tranquilos y estar en paz con nuestras familias”.