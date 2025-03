El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, insistió en definirse como un político de “centro” y aseguró que necesita algunos años más para terminar el trabajo que se ha propuesto realizar como gobernante del país.

Noboa, que se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata correísta, Luisa González, afirmó estar “en la centroizquierda, lo más pegadito al centro”, durante una conversación difundida este miércoles con el conferencista mexicano Daniel Habif, en la que también participó la primera dama, Lavinia Valbonesi.

El mandatario ecuatoriano, que ya se había situado él mismo como de “centroizquierda” en la campaña electoral de las elecciones extraordinarias de 2023 que lo llevaron a ser presidente, rechazó que lo sitúen en la extrema derecha.

“Ya las ideologías no son de dos dimensiones, y ya no es izquierda o derecha, ya son más abstractas y multidimensionales. Hay ecologistas de ultraderecha, hay extractivistas comunistas, socialdemócratas provida... ya las ideologías simplistas del siglo pasado no existen”, aseveró Noboa.

Noboa, que en Ecuador ha enarbolado la bandera del libre mercado y ha buscado equilibrar las cuentas públicas con austeridad en el gasto público y una subida de impuestos para lograr una mejor recaudación tributaria, afirmó que algunas de sus políticas en salud y educación no se enmarcan dentro de la derecha.

Consultado sobre su futuro político, el presidente ecuatoriano apuntó a profundizar sus reformas y políticas de seguridad contra el crimen organizado, si es reelegido.

“ Mi trabajo todavía no ha terminado aquí. Creo que faltan varios años para cumplir todo lo que nosotros nos hemos propuesto ”; comentó Noboa.

El mandatario consideró que la segunda vuelta electoral convocada para el domingo 13 de abril obliga a los ecuatorianos a definir si quieren “un país libre y justo, o caer en el totalitarismo y también en la criminalidad”.

“El país va a tener que tomar esa decisión y son dos caminos bastante opuestos. Yo lucharé todos los días, cada hora del día, para que se escoja el camino correcto”, añadió.

Noboa señaló que no se ha detenido a pensar qué hará cuando deje la política, pues dijo que puede que sea profesor de universidad o volver al mundo empresarial tras haber crecido en ese entorno como heredero del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa, que ostenta una de las mayores fortunas del país.

“Estoy enfocado en terminar esta labor muy dura donde falta mucho por hacer”, añadió el jefe de Estado, que también se refirió a quienes le critican que no escucha a sus asesores.

“Una cosa es escuchar. Yo escucho, evalúo, filtro, y decido, pero no necesariamente tengo que hacer eso”, continuó.

Asimismo, se refirió a las críticas por sus pocas apariciones en medios de comunicación, al señalar que prefiere comunicar por otros canales como las redes sociales.