Buenos Aires. La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, candidata a la vicepresidencia en las elecciones del próximo domingo, dijo este miércoles sobre las revueltas sociales en Chile, que “hay que democratizar” la economía de su país, porque si no “va a ser muy difícil construir una sociedad mejor”.

“Tengamos la inteligencia de saber que no hay sociedades buenas que se desarrollen en paz si el crecimiento no es equitativo y se superan las grandes brechas de desigualdad. No va a ver sociedad ni lugar seguro, ni felicidad para nadie, si nos reparamos en lo que les esta pasando al de al lado”, expresó la fundadora del Frente de Todos y compañera de lista del peronista, Alberto Fernández.

En un multitudinario acto en La Plata, su ciudad natal, por el cierre de campaña de su candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la también senadora quiso referirse a lo que está ocurriendo “allende la cordillera”, en referencia a Chile, que se mantiene en estado de emergencia por las protestas contra la desigualdad social.

“¿Cuántos de ustedes escucharon por la televisión, por la radio, inclusive entre propios dirigentes no tan extraños, sino propios, presentarnos al país vecino como el modelo económico, social y político a seguir?”, se preguntó Kirchner, que calificó de “drama” lo que viven los “hermanos chilenos” y pidió solidaridad.

Las protestas en Chile cumplen este miércoles seis días y dejan ya al menos 18 fallecidos, entre ellos un menor de edad y cuatro ciudadanos extranjeros.

La expresidenta, que junto a Fernández superó en 16 puntos al actual presidente, Mauricio Macri, en las primarias de agosto, y los ubicó como claros favoritos para las elecciones de este domingo, hizo referencia a los “videitos caseros” que llegan de Chile y dijo que le recordaban cuando ella era joven y participó en marchas en La Plata en repulsa al golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende.

“Me acordaba de esas imágenes y me parecía de repente que nos habíamos retrotraído a aquel 73 tan sangriento en la hermana República de Chile”, subrayó la expresidenta que gobernó del 2007 al 2015.

“Por eso les pido a todos los argentinos, no solamente a los que piensan como nosotros, sino a todos, que hagamos un inmenso esfuerzo por abrir nuestras cabezas y corazones para entender que esto que nos quieren vender como modelo ideal de sociedad en donde se quiebran los lazos de solidaridad, en donde no me importa un comino lo que pase al otro, termina Kirchner afirmó que Argentina es hoy -tras casi 4 años de Gobierno de Macri- “un país devastado, endeudado, con índices de desocupación que se pueden ver a lo largo y ancho del país”.

“Hay que democratizar el país nuevamente en todos sus aspectos. Hay que democratizar la economía, compatriotas. Si no va a ser muy difícil construir una sociedad mejor y una realidad que nos ayude a superar esto que estamos viviendo. Creo que lo vamos a hacer”, incidió.

“Tener el derecho de volver a ser felices”, concluyó al borde de las lágrimas.

Al principio de su intervención, y acompañada de Kicillof -su exministro de Economía (2013-2015)- y la postulante a vicegobernadora Verónica Magario, Cristina Kirchner tampoco pudo evitar emocionarse al recordar a su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), a quien conoció cuando ambos estudiaban en la universidad platense en la década de 1970.

“Acá estamos, en La Plata, en esta ciudad que me vio nacer, en esta ciudad donde lo conocí a él”, evocó entre los gritos de “Néstor no se murió, Néstor no se murió” de sus seguidores.

Fuente: EFE