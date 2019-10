Buenos Aires. Aproximadamente 150 personas, incluidos menores de edad, quisieron ocupar algunas de las nuevas viviendas construidas frente al barrio denominado YPF, en la Villa 31. Este suceso ocurrió la noche del domingo, poco después de conocerse los resultados electorales en Argentina, que dejaron a Alberto Fernández como presidente electo y a Horacio Rodríguez Larreta con un segundo mandato al frente de Buenos Aires.

La noticia se hizo viral en las redes sociales a partir de un video en el que se ve a un grupo de personas correr por uno de los pasillos del lugar, a los gritos, justo frente a oficiales de la Policía. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que esos hechos ocurrieron la noche del domingo y que no hay detenidos hasta el momento.

Las casas que se intentaron ocupar se entregarán próximamente a familias que están viviendo bajo la autopista Illia.

Ante lo sucedido, arribó personal policial y de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (Doucad), que dispersaron a la gente.

Vecinos preocupados

“Vecinos, hay que cuidar las viviendas vacías. Hagamos vigilia y no permitamos que nadie entre”, decía un audio que se empezó a viralizar entre los habitantes de la villa 31 a eso de las 21.30 de ayer.

Paula, vecina del denominado barrio YPF dentro de la villa 31 (donde están ubicados los nuevos 1200 departamentos), recuerda: “Me asusté. Eran como 100 personas, muchas de ellas muy jóvenes, que estaban a las corridas por la calle 7. La zona se llenó de policías bastante rápido”.

Otro habitante, Víctor, califica de “inexplicable” lo que ocurrió y manifiesta su preocupación, malhumorado: “Es una lástima que ocurra esto cuando estamos trabajando muy duro en la urbanización”.

Vecinos de la Villa 31, preocupados por el intento de toma de los departamentos construidos por el gobierno de Buenos Aires. Foto. Captura de video

Todas las fuentes consultadas aseguran que “hoy está tranquilo, aunque la zona se mantiene custodiada por la policía”; sin embargo, el temor porque la situación se vuelva a repetir mantiene en alerta a muchos vecinos.

“A mí me van a dar una de esas casas. Estoy preocupada porque tengo miedo que me la saquen”, agrega Paula, que prefiere no dar a conocer su apellido.

Ahora: intentan ocupar casas de Villa 31 listas para entregar a beneficiarios. Va a haber desalojo. No está claro quién organizó toma que no es espontanea pic.twitter.com/zVb4bhksJO — daniel bilotta (@DanielBilotta) October 28, 2019

Parte de las casas que se intentaron ocupar, y que dan hacia el puerto, se entregarán próximamente a familias que están viviendo bajo la autopista Illia como parte de la relocalización que lleva adelante la ciudad.

César Sanabria, delegado en el barrio 31, cuenta que en unos 80 de esos departamentos ya hay gente que se mudó allí hace unos pocos meses.

“Creemos que estas corridas fueron algo organizado porque ocurrieron apenas conocidos los primeros resultados de la votación en la ciudad”, opina el dirigente. No hubo enfrentamiento violento con las fuerzas policiales ni detenidos.