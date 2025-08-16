Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO | Últimas noticias de los comicios generales en el país altiplánico
Estos comicios generales en Bolivia podrían marcar un cambio en la línea de gobierno hacia el centro o la derecha, después de dos décadas de predominio de las gestiones de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).
Más de 7,5 millones de bolivianos están convocados para volver a las urnas este domingo 17 de agosto, fecha en la que se desarrollarán las elecciones generales en el país altiplánico, donde se elegirá al presidente, vicepresidente y parlamentarios para los próximos cinco años.
En esta oportunidad, un total de 7.567.207 ciudadanos mayores de 18 años están llamados para elegir a sus nuevas autoridades, mientras que otros 369.308 están habilitados para sufragar en el exterior, aunque ellos solo elegirán al presidente y vicepresidente.