Una crisis de combustible marca la segunda vuelta presidencial en Bolivia

Los bolivianos acudirán el domingo a una inédita segunda vuelta presidencial en medio de una crisis por la falta de combustible en todo el país, situación que preocupa al Gobierno, a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la población en general.

En la última semana cientos de vehículos formaron filas kilométricas en estaciones de servicio de diferentes regiones del país en demanda de diésel y gasolina, tras el aviso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de que no garantizaba el abastecimiento de combustible en los siguientes días por la falta de divisas para cubrir las compras externas.

La filas se mantienen a un día de realizarse la histórica segunda vuelta, que se celebrará este 19 de octubre, en la que los candidatos el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) se disputarán la Presidencia del país.

Un integrante del Ejército de Bolivia custodia el material electoral este viernes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, reconoció el miércoles que YPFB está operando “al límite” en la provisión de combustible, con hasta 40 millones de dólares de desembolso, cuando se necesitan más de 50 millones para garantizar un abastecimiento óptimo.

Esta situación puso en riesgo la distribución del material electoral a los nueve departamentos de Bolivia, pero el TSE garantizó la provisión de combustible para la logística de la entrega de las maletas de sufragio , después de llegar a un acuerdo con autoridades del Gobierno de Luis Arce.

Asimismo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dio su autorización para que los vehículos del TSE que tengan que distribuir el material electoral puedan llevar combustible incluso en bidones para asegurar la entrega en todos los recintos de votación.

La falta de combustible también golpea a sectores como el transporte y la cadena productiva, pues sus representantes aseguraron que sus tareas quedaron paralizadas y que las pérdidas son millonarias.

Los dirigentes del transporte pesado, internacional, urbano y rural denunciaron que cuentan con el diésel suficiente para un día y con la gasolina para dos días, algo que amenaza con paralizar sus rutas por completo.

Los vehículos están en las filas de las gasolineras y sus conductores deben dormir ahí hasta tres o cuatro días para conseguir combustible.

La producción agrícola también está afectada por el desabastecimiento de combustible, lo que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, pues los productores no pueden conseguir diésel para operar maquinaria en el campo, especialmente en regiones como Santa Cruz y Beni.

Fotografía de vehículos en una fila para conseguir combustible este martes, en Santa Cruz (Bolivia). Foto: EFE/ Juan Carlos Torrejón / Juan Carlos Torrejón

Restringen el transporte el día de la votación

A través de una resolución aprobada en septiembre de este año, el TSE emitió una serie de restricciones para el día de las elecciones, entre ellas la prohibición de transporte aéreo y terrestre desde horas antes del domingo.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó que el último vuelo que saldrá en el territorio nacional será a las 11:00 de hoy, mientras que el transporte entre regiones será restringido desde las 10:00.

Según las normas de Bolivia, en elecciones generales, locales, regionales, judiciales y otras los ciudadanos deben acudir a pie a los recintos de votación, por lo que el transporte en vehículos está prohibido, excepto para autoridades de Gobierno, candidatos, Policía, Fuerzas Armadas, personal de salud y de medios de comunicación que haya solicitado la autorización.

Bolivia convocará este domingo a 7.567.207 ciudadanos mayores de 18 años y otros 369.308 en 22 países a las urnas para elegir al gobierno para el próximo quinquenio.