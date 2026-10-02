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Resumen

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Agentes de la policía militar montan guardia frente al consulado estadounidense en São Paulo, Brasil, el 2 de octubre de 2026, después de que Estados Unidos suspendiera los servicios consulares por "motivos de seguridad" dos días antes de las reñidas elecciones presidenciales. Foto: EVARISTO SA / AFP
Agentes de la policía militar montan guardia frente al consulado estadounidense en São Paulo, Brasil, el 2 de octubre de 2026, después de que Estados Unidos suspendiera los servicios consulares por "motivos de seguridad" dos días antes de las reñidas elecciones presidenciales. Foto: EVARISTO SA / AFP
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia AFP

Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil y Australia cerró su embajada este viernes por “preocupaciones de seguridad”, a dos días de las elecciones presidenciales brasileñas.

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