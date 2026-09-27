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Resumen

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A exactamente una semana de una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, técnicamente empatados en los sondeos, luchan por el llamado 'voto útil' para intentar definir la Presidencia sin necesidad de un balotaje. (EFE/ARCHIVO)
A exactamente una semana de una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, técnicamente empatados en los sondeos, luchan por el llamado 'voto útil' para intentar definir la Presidencia sin necesidad de un balotaje. (EFE/ARCHIVO)
Por Agencia EFE

El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil, desafió este domingo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a enfrentarlo en el debate televisivo previsto para el jueves, tres días antes de los comicios.

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