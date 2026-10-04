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Resumen

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La ex primera dama de Brasil y candidata al Senado Federal, Michelle Bolsonaro, gesticula al emitir su voto durante las elecciones presidenciales en Brasilia, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Sergio LIMA / AFP).
La ex primera dama de Brasil y candidata al Senado Federal, Michelle Bolsonaro, gesticula al emitir su voto durante las elecciones presidenciales en Brasilia, el 4 de octubre de 2026. (Foto de Sergio LIMA / AFP).
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

El expresidente Jair Bolsonaro, quien está cumpliendo condena por golpe de Estado en prisión domiciliaria, está “ansioso, pero con confianza” en el resultado de las elecciones de este domingo, afirmó su esposa, Michelle Bolsonaro.

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