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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reacciona en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo. Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reacciona en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo. Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
Por Agencia EFE

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura para las elecciones de octubre con promesas de “menos paz y amor”, y más inversión en defensa, educación, tierras raras y lucha contra la violencia machista.

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