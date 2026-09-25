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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firma un decreto que prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea, a nueve días de las elecciones presidenciales y legislativas, este viernes en Sao Paulo (Brasil). (EFE/ Isaac Fontana)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firma un decreto que prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea, a nueve días de las elecciones presidenciales y legislativas, este viernes en Sao Paulo (Brasil). (EFE/ Isaac Fontana)
/ Isaac Fontana
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes la prohibición en el país de las apuestas deportivas y los casinos en línea, a nueve días de las elecciones presidenciales y legislativas.

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