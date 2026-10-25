El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en Bruselas el 9 de abril de 2024. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP).
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en Bruselas el 9 de abril de 2024. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP).
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El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) celebró la reelección este domingo de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil para un cuarto mandato, lo que calificó como una “victoria fundamental para el progresismo en América Latina”.

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