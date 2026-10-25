El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) celebró la reelección este domingo de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil para un cuarto mandato, lo que calificó como una “victoria fundamental para el progresismo en América Latina”.

A través de un mensaje en la red social X, Correa resaltó que “Lula, un líder absolutamente extraordinario, logró prácticamente lo imposible: remontar el resultado de la primera vuelta, la única vez que ha ocurrido algo así desde el retorno a la democracia en Brasil”.

Lula, del Partido de los Trabajadores, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 52 % de los votos, frente al 48 % del senador Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,99 % de las urnas escrutadas.

Con este resultado, Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.