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El candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, saluda durante un evento de campaña este domingo, en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro. Foto: EFE/ Antonio Lacerda
El candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, saluda durante un evento de campaña este domingo, en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro. Foto: EFE/ Antonio Lacerda
Por Agencia EFE

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, inició este domingo su campaña para las elecciones presidenciales de octubre con duros ataques hacia el actual mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y prometió tratar a los narcotraficantes como “terroristas”.

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