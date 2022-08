La senadora Soraya Thronicke (MS), candidata presidencial de última hora por União Brasil, debutó en el primer debate presidencial de Brasil como prácticamente desconocida para el público, pero causó impacto en las redes sociales al declarar que, en su estado, Matro Grosso del Sur, hay una mujer “que se convierte en jaguar”. Por esa frase fue apodada en las redes sociales como Juma Marruá, personaje de la telenovela Pantanal que se convierte en el animal.

Soraya iba a ser candidata a vice de Luciano Bivar (PE), presidente de ese partido, pero se convirtió en titular después de que ese dirigente desistiera para apoyar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, con la esperanza de postularse para la presidencia de la Cámara en el año que viene con el aval del PT.

En 2018, Soraya fue elegida senadora con el apoyo de Jair Bolsonaro. Defendió agendas conservadoras como el porte de armas y la penalización del aborto. En una entrevista con G1, en su momento, defendió el “endurecimiento de la legislación penal”. Antes de eso, fue abogada y empresaria. Es dueña de una cadena de hoteles en su estado.

Para quem não conhece, esta é a Soraya - mas só antes da eleição, depois ela vira onça.



Mas de animal está melhor do que as traíras da Câmara pelo menos… pic.twitter.com/QAPWktWjeC — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 29, 2022

Su relación con el Palacio del Planalto sufrió un duro golpe en 2019, cuando el senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente, la presionó para que retirara su firma a favor de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los Tribunales Superiores. Asumió la lucha contra la corrupción y la defensa de Lava-Jato, al igual que la mayor parte de la bancada del PSL, a la que pertenecía. Soraya mantuvo un perfil bajo, pero se mantuvo fiel a la base conservadora que la eligió.

“Es la misma Soraya”, dice Luciano Bivar a O Globo. “La persona que se alejó del bolsonarismo que idealizábamos fue Bolsonaro. Es como (Karl) Marx. Si estuviera vivo, me atrevo a decir que no sería marxista”.

Este domingo, Soraya fue llamada “traidora” por Flávio Bolsonaro. Durante el debate, el hijo del presidente publicó una foto de la senadora junto a Bolsonaro y agregó que “la historia ya mostró cómo los votantes tratan a los traidores”.

Você que também nunca tinha ouvido falar da candidata Soraya, assim ela foi eleita: “a Senadora do Bolsonaro”.

A história já mostrou como o eleitor trata os traidores.#DebateNaBand pic.twitter.com/OA7MFMvCrb — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) August 29, 2022

Ella, a su vez, respondió recordando la discusión que tuvieron. “Sí, fui elegida con Bolsonaro, creyendo en las banderas de la lucha contra la corrupción. Poco después, me decepcionó completamente, comenzando por usted, que me llamó gritando exigiendo el retiro de mi firma en el CPI de Lava Toga. ¡Nunca me inclinaré ante ustedes, TRAIDORES A LA PATRIA!”.

En el debate, la candidata criticó varias veces al actual gobierno y reaccionó al ataque de Bolsonaro a la periodista Vera Magalhães, columnista de O Globo.

“Allá en mi estado hay mujeres que se vuelven jaguares. Yo soy una de ellas. No acepto ese tipo de comportamiento e insultos”, dijo.

Despegar su nombre del de Bolsonaro es una de las mayores preocupaciones de la campaña de Soraya Thronicke en este momento. Este lunes, su perfil de Twitter pasó el día respondiendo a los usuarios que publicaron su foto junto al presidente, explicando que hubo una ruptura por “escándalos varios” y la postura del mandatario durante la pandemia del coronavirus.

(+) federal durante a pandemia fizeram com que se afastasse de Bolsonaro. Temos uma visão e um projeto independente para o país e sempre lutaremos pelo Brasil e pelos brasileiros.💙💛🤝 #TimeSoraya44 — SorayaPresidente (@SorayaThronicke) August 29, 2022

A pesar del intercambio público durante el período electoral, la relación del senador con el gobierno siguió siendo amistosa después de la discusión con Flávio. Es la vicejefa de gobierno en el Congreso Nacional desde mayo de 2021, cuando ya decía ser independiente. Según su asesor, ya pidió ser destituida del cargo.

En el CPI del Covid, Soraya, al igual que otras senadoras de la bancada de mujeres del Senado, ganó espacio con críticas a las acciones de Bolsonaro, tomando la palabra para criticar la demora del gobierno en la compra de vacunas durante el trabajo de la comisión. En ese momento, ya se la veía en el partido como uno de los nombres de un grupo de derecha independiente en União Brasil.

En la cúpula del partido, su nombre fue bien recibido para convertirse en candidata a la presidencia precisamente por su neutralidad ante el electorado. En la última encuesta de Datafolha, no fue medida. Para un partido que surgió de la fusión del DEM y el PSL, donde hay bolsonaristas, lulistas e independientes, la novedad de su nombre fue vista como una ventaja. La apuesta era por una candidata “discreta”, como ella, para evitar el desgaste interno.

Por: Natália Portinari / O’Globo / GDA