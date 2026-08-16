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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a su llegada al lanzamiento de campaña para su reelección el 16 de agosto del 2026. (EFE/ Sebastiao Moreira).
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a su llegada al lanzamiento de campaña para su reelección el 16 de agosto del 2026. (EFE/ Sebastiao Moreira).
/ Sebastiao Moreira
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este domingo en São Paulo la campaña para la reelección, con el foco puesto en el combate a la violencia de género y al crimen organizado y la promesa de continuar con los programas sociales.

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