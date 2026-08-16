El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este domingo en São Paulo la campaña para la reelección, con el foco puesto en el combate a la violencia de género y al crimen organizado y la promesa de continuar con los programas sociales.

“En mi cuarto mandato quiero terminar con algunos de los dilemas de nuestro país”, afirmó el mandatario, frente a miles de simpatizantes reunidos en el estadio municipal de Vila Euclides, lugar de las históricas huelgas sindicalistas durante la dictadura.

Mientras hablaba, resonaba en un estadio casi lleno el grito que siempre acompaña los actos del líder progresista: “Olé, olé, olé, olé, Lula, Lulaaa”.

PUEDES VER: Lula presenta su programa electoral: defensa de la soberanía, seguridad e igualdad en Brasil

A dos meses de las elecciones, el presidente recordó hitos de su trayectoria política y lo que considera son los logros de su actual Administración, como la creación de 10 millones de empleos formales en tres años y medio, y la ampliación de los programas sociales.

“¿Qué futuro quieres para el pueblo brasileño si no inviertes en salud, educación, vivienda...?”, se preguntó, en referencia a los gobiernos de derecha que lo precedieron.

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en el estadio municipal 1 de Mayo en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. (Miguel Schincariol / AFP). / MIGUEL SCHINCARIOL

Pese a lanzar críticas veladas, no mencionó por su nombre al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) ni al hijo mayor de este, el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, su principal rival en los comicios de octubre.

En cuanto a la seguridad, una de las principales preocupaciones de la población, Lula enfatizó la necesidad en perseguir a los líderes de las facciones y no a cualquier simple integrante.

“Es quitándoles el dinero que vamos acabar con el crimen organizado”, declaró.

Acompañado por su esposa, la primera dama, Rosângela ‘Janja’ da Silva, Lula también hizo hincapié en la lucha contra la violencia machista.

“No es posible no poder acabar con esa violencia”, afirmó, antes de llamar a los hombres a tratar a sus parejas como “compañeras” y no como “servidoras o esclavas”.

Tampoco faltó, como ha sido habitual en sus últimos actos, una defensa de la soberanía brasileña frente a las presiones de potencias extranjeras.

LEE TAMBIÉN: La Corte Suprema de Brasil autoriza una tercera investigación contra el hijo de Lula

En ese sentido, reafirmó la importancia de que Brasil sea capaz de extraer y procesar por sí mismo los minerales críticos.

“No quiero a EE.UU., ni a Rusia, ni a China, ni a nadie... Nosotros vamos a explotar los minerales críticos en beneficio del pueblo brasileño”, dijo, entre los aplausos de los asistentes.

En el acto dominó un ambiente festivo, con samba, bailes de hip hop y cientos de asistentes vestidos de rojo, el color del Partido de los Trabajadores de Lula.

Con todo, las últimas encuestas colocan a Lula y a Flávio Bolsonaro en empate técnico, con un 43 % de las intenciones de voto para el primero y 40 % para el segundo.

VIDEO RECOMENDADO