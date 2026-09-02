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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, durante eventos de campaña para las próximas elecciones presidenciales, en Río de Janeiro, el 22 de agosto de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / Mauro PIMENTEL / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, durante eventos de campaña para las próximas elecciones presidenciales, en Río de Janeiro, el 22 de agosto de 2026. (Pablo PORCIUNCULA / Mauro PIMENTEL / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección en las elecciones de octubre en Brasil, lidera con el 37 % de la intención de voto, mientras que su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, se queda en el 30 %, según una encuesta divulgada este miércoles.

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