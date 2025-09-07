Cristina Kirchner celebra desde su balcón el triunfo peronista en las elecciones en Buenos Aires

Escucha la noticia
La expresidenta de Argentina Cristina Kirchner salió a su balcón para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron este domingo a las puertas de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para celebrar el gran triunfo peronista en las elecciones provinciales de Buenos Aires.
“¿Viste Milei?“, escribió minutos antes de salir al balcón Kirchner en su perfil de X, para luego recriminar, una a una, varias políticas y acciones del presidente Javier Milei durante su Gobierno.
Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, ganó las elecciones de Buenos Aires por un 47 % de los votos, mientras que la Libertad Avanza (LLA) de Milei obtuvo un 34%, según los datos oficiales cuando se ha escrutado más del 85 % de los sufragios.
Este resultado significa un fuerte triunfo peronista ante el partido ultraderechista de Milei en una elección clave para la política nacional.
