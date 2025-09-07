El peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones provinciales en Buenos Aires

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
El peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones provinciales en Buenos AiresResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Fuerza Patria, alianza de distintos sectores de la oposición peronista al Gobierno de Javier Milei, aplastó este domingo al partido del presidente, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales del próximo octubre.
Con más del 80 % de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo casi un 47 % mientras que La Libertad Avanza se ubicó en casi 34 %.
Newsletter Vuelta al Mundo
Noticia en desarrollo
Contenido sugerido
Contenido GEC