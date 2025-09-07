Personas se reúnen a esperar los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires frente a la casa de la expresidenta Cristina Fernández, este domingo, en Buenos Aires (Argentina).
Personas se reúnen a esperar los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires frente a la casa de la expresidenta Cristina Fernández, este domingo, en Buenos Aires (Argentina).
/ Adan González
Agencia EFE
Agencia EFE

El peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones provinciales en Buenos Aires
El peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones provinciales en Buenos Aires

El peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones provinciales en Buenos Aires

Fuerza Patria, alianza de distintos sectores de la oposición peronista al Gobierno de Javier Milei, aplastó este domingo al partido del presidente, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos en la provincia de , mayor distrito electoral del y clave de cara a las elecciones nacionales del próximo octubre.

Con más del 80 % de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo casi un 47 % mientras que La Libertad Avanza se ubicó en casi 34 %.

Francisco Sanz

