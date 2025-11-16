Matthei, de la derecha tradicional, reconoce derrota pero evita dar apoyo a Kast

La candidata de la derecha chilena, Evelyn Matthei, reconoció este domingo su derrota en las elecciones presidenciales de Chile, en las que quedó en quinto lugar, y evitó dar su apoyo explícito al ultraderechista José Antonio Kast, que quedó segundo.

“Vamos al comando de Kast para felicitarlo como corresponde”, se limitó a decir la candidata de la coalición Chile Vamos y de pequeños partidos de centro.

Matthei quedó en quinta posición con el 13,2 % de los votos (con el 52% escrutado), muy cerca del ultraderechista radical Johannes Kaiser, que quedó cuarto, con el 13,9 %, aunque todas las encuestas colocaban como tercero o incluso con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

La gran incógnita ahora es si de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre su coalición ofrecerá su apoyo a Kast, quien durante décadas fue militante de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos que integran su coalición.

La exalcaldesa, que lideró las encuestas al inicio de la campaña, se desplomó a medida que pasaron las semanas hasta que todos los sondeos la excluyeron de la posibilidad de concurrir a la segunda vuelta.

Su derrota confirma el retroceso de la derecha tradicional chilena, como ocurrió hace cuatro años, en favor de candidatos situados más al extremo Kast, Kaiser o Franco Parisi, populista de derechas, quien fue la gran sorpresa de la noche tras quedar en tercer lugar.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.