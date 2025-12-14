Boric felicita a Kast tras su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales

Escucha la noticia
El mandatario de Chile, Gabriel Boric, felicitó este domingo en una llamada de teléfono televisada al conservador José Antonio Kast, por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y lo invitó mañana lunes a un desayuno en el palacio de La Moneda.
“Hoy le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y ha sido elegido Presidente de la República de Chile, y eso es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, humildad, y mucho trabajo. Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria”, dijo Boric.
