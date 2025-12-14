Captura de video tomada de una transmisión del Gobierno de Chile del presidente de Chile, Gabriel Boric (i), hablando con el presidente electo José Antonio Kast este domingo, en Santiago de Chile (Chile).
Captura de video tomada de una transmisión del Gobierno de Chile del presidente de Chile, Gabriel Boric (i), hablando con el presidente electo José Antonio Kast este domingo, en Santiago de Chile (Chile).
/ GOBIERNO DE CHILE
Agencia EFE
Agencia EFE

Boric felicita a Kast tras su triunfo en la segunda vuelta de las presidenciales
El mandatario de Chile, Gabriel Boric, felicitó este domingo en una llamada de teléfono televisada al conservador José Antonio Kast, por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y lo invitó mañana lunes a un desayuno en el palacio de La Moneda.

“Hoy le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y ha sido elegido Presidente de la República de Chile, y eso es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, humildad, y mucho trabajo. Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de la patria”, dijo Boric.

Noticia en desarrollo

