La izquierdista Jeannette Jara reconoce su derrota en el balotaje presidencial en Chile

La comunista moderada Jeannette Jara, que representa a una coalición de izquierda en Chile, admitió el domingo su derrota en el balotaje presidencial frente al candidato conservador José Antonio Kast.
“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile“, escribió en su cuenta en la red social X.
Noticia en desarrollo
