La candidata a la Presidencia de Chile por el partido Unidad por Chile, Jeannette Jara, asiste a una rueda de prensa este domingo, durante la segunda vuelta presidencial en Chile en Santiago de Chile.
/ Adriana Thomasa
Agencia AFP
Agencia AFP

La izquierdista Jeannette Jara reconoce su derrota en el balotaje presidencial en Chile
La comunista moderada , que representa a una coalición de izquierda en Chile, admitió el domingo su derrota en el balotaje presidencial frente al candidato conservador .

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile“, escribió en su cuenta en la red social X.

