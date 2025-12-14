La izquierdista Jeannette Jara reconoce su derrota en el balotaje presidencial en Chile

La comunista moderada Jeannette Jara, que representa a una coalición de izquierda en Chile, admitió el domingo su derrota en el balotaje presidencial frente al candidato conservador José Antonio Kast.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile“, escribió en su cuenta en la red social X.

Noticia en desarrollo