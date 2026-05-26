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Fotografía de archivo del 28 de abril de 2026 que muestra a personas asistiendo a las honras fúnebres de las víctimas de la explosión de un cilindro bomba, en el Corregimiento de La Pedregosa en Cajibío, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr./ ARCHIVO).
Fotografía de archivo del 28 de abril de 2026 que muestra a personas asistiendo a las honras fúnebres de las víctimas de la explosión de un cilindro bomba, en el Corregimiento de La Pedregosa en Cajibío, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr./ ARCHIVO).
/ Ernesto Guzmán Jr.
Por Agencia EFE

El recrudecimiento del conflicto armado, la crisis del sistema de salud y las dificultades para avanzar en reformas sociales aparecen entre los principales desafíos que deberá afrontar quien gane las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta será este 31 de mayo, después de cuatro años de Gobierno progresista.

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