De acuerdo con cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 92% de actas escrutadas, Noboa (Acción Democrática Nacional) se ubica en el primer lugar con el 44,31 % de votos; seguido por González (Revolución Ciudadana), quien obtiene el 43,83%; mientras que en tercer lugar está el izquierdista candidato del movimiento indígena Leónidas Iza (Pachakutik), con el 5,26 % de los votos. Este último podría tener la llave para llegar al palacio presidencial de Carondelet si endosa sus votos a alguno de los candidatos.

En cuarto lugar se ubica la activista ambiental Andrea González Náder (Sociedad Patriótica), con un 2,71 %. Los otros 12 candidatos no llegan ni al 1 % de votos cada uno.

Resultado de las elecciones en Ecuador. (AFP).

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección Daniel Noboa durante su acto de cierre de campaña en la Plaza de Toros de Quito, el 6 de febrero de 2025. (Foto de Rodrigo BUENDÍA / AFP). / RODRIGO BUENDIA

Noboa, quien gauardó silencio la noche del domingo cuando se conocieron los primeros resultados, se declaró el lunes ganador de la primera vuelta.

“Ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país. Ayer logramos lo que no se veía en años: ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del ‘Viejo Ecuador’”, dijo Noboa en un comunicado que publicó en su cuenta de la red social X.

El la noche del domingo, González celebró los resultados y dijo que se trató de una “gran victoria”. Además, se mostró segura de alcanzar el primer lugar una vez que se cuente el 100% de las actas.

“Somos los grandes vencedores. Nos enfrentamos contra un candidato presidente que usó los bienes del Estado para hacer campaña electoral”, afirmó González.

¿Qué pasará en la segunda vuelta?

La candidata presidencial del correísmo, Luisa González, habla durante un evento tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales. (EFE/ Gianna Benalcazar).

El analista político ecuatoriano Simón Pachano le dijo a El Comercio que ninguno de los dos candidatos tiene asegurado un electorado propio, ni tampoco una transferencia de los pocos votos que obtuvieron los otros competidores, pero que en este caso resultan significativos.

Pachano explicó que Noboa tiene a su favor el hecho de ser presidente, pues podrá utilizar la maquinaria gubernamental en su favor.

“Quizá haga anuncios espectaculares en el tema del combate a la delincuencia, que es lo que más le preocupa a la ciudadanía. Pero también tiene en su contra ese mismo aspecto, porque cada acto de él va a ser juzgado como de campaña y cualquier mínimo error le va a costar mucho”, sostuvo Pachano.

La campaña para la segunda vuelta se iniciará el 24 de marzo. Pachano dijo que el presidente deberá pedir licencia y apartarse del cargo, algo que no hizo en la primera vuelta.

“Si el presidente no pide licencia, ese será un factor que le perjudicará mucho. Si no lo hace va a seguir violando la Constitución, y sería mucho más grave porque hay ya una fuerte presión. Y si lo hace también va a tener problemas, porque tendría que encargar a la vicepresidenta Verónica Abad, que puede hacer lo que le de la gana estando en el poder y afectar no solo la candidatura de Noboa sino también al país”, manifestó Pachano.

En cuanto a Luisa González, Pachano sostuvo que tiene a su favor el ser de oposición, lo que le da margen para señalar todos los errores que pueda cometer el presidente y ponerle contra las cuerdas en términos políticos. Pero remarcó que la candidata tiene en su contra su fuerte dependencia del expresidente Rafael Correa, “que es una persona que tiene incontinencia verbal, y que pese a no vivir en el país está presente de manera permanente en medios de comunicación, en redes sociales, etc”.

Sobre el 43,83% de respaldo obtenido por González, Pachano remarcó que no se trata de un salto en el voto duro tradicional del correísmo, sino que es un voto de insatisfacción tanto con el Gobierno actual como con los demás candidatos que no consiguieron cautivar a parte del electorado que terminó inclinándose por la izquierdista.

“El voto duro del correísmo está en alrededor del 25% - 30%, y se dice que tiene un techo de concreto que no le permite ir más allá”, dijo Pachano.

El candidato Leonidas Iza muestra su voto durante las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador. (EFE/ José Jácome). / José Jácome

¿Leonidas Iza podría definir al ganador de la segunda vuelta? Pachano consideró que no es fácilmente endosable la votación que ha conseguido el candidato del movimiento indígena.

“Iza tiene un liderazgo fuerte en el movimiento indígena, que es la principal organización social ecuatoriana, pero dentro de ellos hay una serie de tendencias, y una de ellas es la del candidato, él quizá pueda endosar parte de sus votos, pero no todos”, refirió.

Pachano recordó que Rafael Correa persiguió al movimiento indígena cuando fue presidente y que hay un resentimiento fuerte por parte de las bases y de dirigentes que son muy anticorreístas. “Entonces, eso puede hacer que los votos se vayan a Daniel Noboa o, en gran medida, al voto nulo”.

Hay un antecedente reciente sobre lo último. En las elecciones presidenciales del 2021, el candidato del movimiento indígena, Yaku Pérez, se ubicó en el tercer lugar con el 19% de los votos. “En la segunda vuelta hubo un gran voto nulo en las zonas donde había ganado Pérez, que son básicamente provincias de la sierra con población indígena”, remarcó Pachano.

El analista político ecuatoriano Mauricio Alarcón-Salvador, director de la ONG Ciudadanía y Desarrollo, dijo a El Comercio que con el panorama electoral que deja el resultado de la primera vuelta, ganar la Presidencia no pasa por hacer alianzas con organizaciones políticas o candidatos perdedores.

“Los dos candidatos tienen que enfocarse en los ciudadanos que anularon el voto o lo dejaron en blanco, y en quienes decidieron no ir a votar. La única opción de alianza posible es con el movimiento indígena, toda vez que su candidato terminó en tercer lugar con más del 5% de los votos”, sostuvo.

“Debe haber un espacio de diálogo con la ciudadanía, la sociedad civil. Creo que la confrontación que vimos en primera vuelta ya no tiene cabida”, agregó.

Alarcón-Salvador cree que más allá de un probable pronunciamiento de Leonidas Iza, es posible que su electorado se incline en apoyar a González. “No hay en ningún caso endose de votos por el mero hecho de pronunciarse”, dijo.

El politólogo Santiago Basabe, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, explicó en un artículo en el portal Primicias que el voto de Noboa responde en alguna medida a electores conformes con su gobierno o que creen que es necesario darle una nueva oportunidad, pero sobre todo está anclado en una porción del electorado que prefirió esta opción a votar por González.

Sin embargo, sostuvo que los electores de Noboa que lo respaldaron para no ir con González perfectamente podrían reorientarse hacia el voto nulo en la segunda vuelta si el presidente continúa con su actitud política errática.

“Noboa no tiene voto orgánico, o lo tiene mínimamente, y por ello es que ahora no solo tendrá que conseguir los pocos votos que quedan disponibles sino también deberá evitar que se pierdan los ya obtenidos”, sostuvo.

Consideró que si bien es la primera vez que la Revolución Ciudadana pierde el primer lugar en primera vuelta, en realidad está más cerca que nunca de ganar la segunda vuelta.

“No es que haya aumentado su base electoral. Lo que parece haber ocurrido simplemente es que a su voto cautivo de siempre se ha sumado el de quienes rechazan firmemente a Noboa. Tal es ese grupo de desencantados con el presidente que siendo abiertamente contrarios a Correa sienten que Noboa les causa más repulsión”, anotó.

“Tanto los convencidos revolucionarios ciudadanos como los “anti” Noboa difícilmente cambiarán su posición de cara a la segunda vuelta. No hay motivo para ello. Así, y a diferencia del candidato-presidente, González ahora solo tiene que agregar adhesiones”, remarcó.

Sobre Iza, Basabe dijo que el voto que consiguió será clave y que la negociación más fácil será con González.