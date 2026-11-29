La circunstancia es muy peculiar, no solo por el adelanto de las elecciones que estaban programadas para febrero del próximo año, sino también por lo acelerado que fue el desarrollo de la misma campaña. ¿Qué se juega el gobierno actual en esta jornada?

El analista político Julio Echeverría señala que el mandatario está interesado en “influir directamente” en la campaña, por un lado con la intención de “acumular adhesiones para su política central”, enfocada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Pero también está su disputa con el correismo, “al cual lo acusa de haber fomentado la presencia del narcotrafico”. Sin embargo, esta situación en la que ha entrado el mandatario podría no salir tan bien.

“Al ubicar en esos términos la campaña, él mismo se ve abocado a que un resultado desfavorable signifique un referéndum sobre su acción de gobierno, lo que debilitaría mucho su estrategia y sus proyecciones de reelección en el próximo periodo” , indica en declaraciones para El Comercio.

Es decir, una elección local ha tomado un significado mayor.

La elección de este domingo también significa una disputa entre el gobierno de Daniel Noboa y la oposición correista. (Foto: europapress)

Además de buscar, en cierto modo, confianza y aceptación, también está el papel de su partido Acción Democrática Nacional (ADN), fundado hace tan solo tres años, y “formalmente es la primera elección seccional en la que participa esta organización política”, remarca Mauricio Alarcón Salvador, director de la fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Se debe tomar en cuenta que será una jornada extensa. Si bien el sufragio general está programado para este domingo, la votación comenzó el jueves con personas privadas de su libertad.

También conocidas como elecciones seccionales, se definirán los miembros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): alcaldes, prefectos, viceprefectos, concejales urbanos y rurales, así como vocales de las juntas parroquiales rurales, y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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“Siempre las elecciones intermedias han sido plebiscitarias, por llamarlas de alguna manera. El ecuatoriano, si bien elige a sus autoridades por el cariño, por la cercanía, por las obras que ha visto, lo hace también como un voto de rechazo”, indica Alarcón Salvador a este Diario.

Vale recordar que las encuestas dan diferentes resultados de aprobación del mandatario. Por ejemplo, Pivot Investigación & Análisis le otorga un 49% de aprobación, al menos en Guayaquil. El Centro de Investigaciones y Estudios Especializados midió que en Quito recibe 34% de calificación positiva y, en Guayaquil, un 42.1%. Por otro lado, durante una entrevista a una radio local, Noboa señaló al iniciar la campaña electoral que conseguir entre el 30% y el 40% de los gobiernos autónomos “sería una victoria excepcional” para ADN. “Sacar el 30%, 35% o 40%, creo que sería un buen resultado. Aspiramos a sacar lo mayor posible”, dijo en ese momento. ¿Lo logrará?

Una campaña entre juicios

Además de ser una elección adelantada, y con una campaña electoral que duró menos de un mes (oficialmente comenzó el 12 de noviembre), las controversias judiciales no le han faltado.

Un informe de la agencia EFE recuerda que desde el 2025 siete alcaldes fueron capturados y varios municipios fueron registrados en investigaciones relacionadas a malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o delincuencia organizada.

Entre ellos, cuatro forman parte de Revolución Ciudadana (RC), agrupación de Rafael Correa, y que además quedó inhabilitada de participar en estas elecciones debido a una investigación por supuesto lavado de dinero.

Echeverría advierte que “en ciertos sectores se ha visto como una intromisión ilegítima del gobierno en la campaña electoral, en otros ha funcionado como una táctica más en la lógica de la polarización”.

A esto se suma una alta desinstitucionalización que “afecta al sistema en su conjunto”, e implica una crisis de partidos políticos como en el mismo Consejo Nacional Electoral.

Además… Cuestionamiento internacional El ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro abrió la polémica esta semana al señalar que la situación de ejercicio de los derechos políticos en Ecuador "se agravó", con un "recrudecimiento de la judicialización de opositores políticos, de inhabilitación de candidatos, de forzar renuncias de candidatos, de fabricación de expedientes para impedir la participación política". Su publicación en la red social X estuvo acompañada de un comunicado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que llamaba al Estado ecuatoriano a garantizar que el proceso para las elecciones locales. Esto motivó el rechazo de la misión permanente de Ecuador ante la OEA.

Claro, el mandatario ha negado en reiteradas ocasiones que exista persecución política. “Nosotros no perseguimos políticos, perseguimos criminales”, dijo Noboa en julio de este año.

Frente a esta situación incierta, grupos de ciudadanos vienen difundiendo el voto nulo como una alternativa, aunque su efecto podría ser más simbólico.

¿Qué pasará con los ganadores?

Según el calendario del Consejo Nacional Electoral las autoridades electas tomarán posesión del cargo recién en mayo del 2027. Es decir, unos seis meses después de que se realice el sufragio.

En medio de las investigaciones y detenciones a autoridades, ¿qué pasará con aquellos que tengan casos pendientes y resulten electos?

Un caso llamativo es el de Pabel Muñoz, alcalde de Quito, y que busca la reelección con Alianza País. Además, es cercano a Rafael Correa, y su situación legal no es clara.

Pabel Muñoz es el alcalde de Quito, la capital de Ecuador. Su relación con Noboa es calificada como de oposición. (Foto: pabelmunoz.com) / MARCO SALGADO

“Es altamente probable que sea reelecto pero hay una investigación abierta en la Fiscalía que podría hacer que si él gana, se active muy brutalmente, se dicte una prisión preventiva, como ha sucedido en otros casos, y no solo se le impida retornar al cargo actual de alcalde, sino asumir el nuevo mandato de los 4 años”, comenta Alarcón Salvador.

En ese sentido, consideró que en los siguientes meses se podría seguir judicializando, persiguiendo, impidiendo incluso que accedan al poder candidatos ganadores.

Pero hay otros hechos que marcan el proceso, y que despiertan sospechas, que se vienen dando en las llamadas parroquias rurales o urbanas (localidades) en las que, según señala el analista político, se “recibirán una papeleta donde solo hay una lista, y esta lista corresponde o al gobierno o a sus aliados”.

Lo que quiere la gente

Aunque la campaña electoral ha sido fugaz, se han realizado diversos debates entre los candidatos. Aun así, no hay suficiente información para prever quién podría ganar, y qué soluciones implementaría.

Ambos analistas consultados coinciden en que las necesidades de la población siguen girando en torno a la seguridad, el empleo o la infraestructura.

“Al ser elecciones seccionales las expectativas de la población giran en temas muy concretos” , indica Echeverría.

Lamentablemente, señala Alarcón García, la forma como se ha desarrollado la campaña no ha permitido conocer propuestas. Calificó el comportamiento de la ciudadanía como apático.

“Ahí hay una deuda enorme. Una campaña de 12 o de 13 días ni siquiera le permite a un candidato recorrer una provincia completa, todos los cantones que en ella integran” , comenta el directivo de Ciudadanía y Desarrollo.

Es así como llegan los ecuatorianos a las urnas, en medio de una campaña acelerada, candidatos denunciados, partidos divididos, fechas cambiadas y muchos problemas pendientes.