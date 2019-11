Montevideo. Uruguay afronta con normalidad, a excepción de incidentes aislados, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebra este domingo, en el que, a las 12:00 horas (15:00 GMT), ya había votado el 42 % del censo.

Unos 2,7 millones de ciudadanos están llamados este domingo a las urnas en Uruguay para elegir al mandatario que relevará, en el período 2020-2025, al actual presidente, Tabaré Vázquez.

Precisamente el mandatario madrugó, como en él es costumbre, para acudir a primera hora de la mañana al centro de votación situado en el popular barrio de La Teja.

Cuando abandonaba su residencia, el presidente reconoció que su Gobierno está preparado para la transición con vistas al cambio en la jefatura del Estado el 1 de marzo de 2020 y que él mismo está “disponible para el que gane” desde este lunes.

Vázquez, que fue el primer presidente de izquierda de Uruguay (2005-2010) y afronta su segundo mandato (2015-2020), confirmó que el proceso de transición “ya está definido” por parte del Ejecutivo y que “quien gane define cuándo empieza”.

El mandatario destacó la llamada telefónica que recibió este sábado del expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) para ponderar el momento que vive el país suramericano “mirando la región”.

“Me estableció que era un orgullo para el país en una región convulsionada que estuviéramos transitando esta campaña electoral y, eventualmente un cambio de Gobierno, con la paz, la tranquilidad, el respeto, la tolerancia con que lo estamos haciendo y que eso hablaba muy bien de todo el Uruguay y se lo reconocía al Gobierno”, explicó.

LOS DOS CANDIDATOS, A LA EXPECTATIVA

La misma afirmación sobre el nivel de tolerancia y convivencia la hizo el candidato del Partido Nacional (PN, centroderecha) y máximo favorito en las encuestas para suceder a Vázquez, Luis Lacalle Pou, quien reivindicó este domingo el éxito que ha supuesto una alianza multipartidista con vistas a un futuro Gobierno de coalición.

"Hemos logrado en poco tiempo algo que no esperaban los escépticos: cinco partidos reunidos en un amplio espectro, con tolerancia, diversidad y muchas verdades, comprometiendo a los uruguayos una hoja de ruta", explicó el aspirante nacionalista.

Lacalle Pou, que votó en la ciudad de Canelones (sur del país), donde, a la entrada del centro correspondiente, fue recibido entre aplausos y gritos de “presidente, presidente”, se refirió así al acuerdo con casi toda la oposición con representación parlamentaria, a excepción del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

La alianza “multicolor”, como la denomina Lacalle, incluye al Partido Colorado (PC, centroderecha) -la otra fuerza tradicional de Uruguay, con 183 años de historia, igual que el PN-, Cabildo Abierto (CA, derecha), fundado en 2019 y liderado por el excomandante en jefe Guido Manini Ríos, y los minoritarios Partido Independiente (PI, centroizquierda) y Partido de la Gente (PG, derecha).

Su oponente en la contienda electoral, el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, se mostró “tranquilo” al acudir a votar con la intención de sumar el cuarto mandato consecutivo para la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay desde 2005.

“Estoy totalmente tranquilo, ya está todo jugado. Hay que esperar con respeto, democracia y buena onda”, declaró el exintendente de Montevideo, que indicó que, ocurra lo que ocurra en la noche electoral, “en la vida hay que ser feliz; si uno está convencido de lo que hace tiene que seguir para adelante en lo que hace y disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida”.

ALTA PARTICIPACIÓN E INCIDENTES AISLADOS

Un 42 % de los electores registrados emitió su voto hasta las 12.00 horas (15.00 GMT), según la información ofrecida por la Corte Electoral.

Apenas dos incidentes relevantes han alterado la normalidad con la que transcurre la jornada electoral en el país.

Uno de ellos, un ataque durante la pasada madrugada a un grupo de integrantes de la Armada de Uruguay mientras trasladaban material electoral a los centros de votación en Montevideo. Según medios locales, cinco militares fueron heridos levemente, y cinco patrulleros y varios vehículos particulares resultaron afectados.

El otro ocurrió en un centro electoral de la capital uruguaya, en el que falleció una mujer, por lo que la actividad tuvo que ser suspendida y luego retomada, cuando el cuerpo fue levantado por las autoridades.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 19.30 horas (22.30 GMT) y se espera, según la Corte Electoral, que en torno a las 22.00 horas (01.00 GMT del lunes) ya se conocerá un 90 % del escrutinio. EFE

- Un plebiscito para la izquierda -

Para el politólogo de la Universidad de la República Diego Luján, la votación equivale a un plebiscito sobre los logros de la izquierda.

“Cuando hay un partido que está en el gobierno durante tres períodos” desde 2005 “con mayoría parlamentaria (y) pudiendo llevar adelante su agenda” sin necesidad de acuerdos con otras formaciones políticas, “los resultados son responsabilidad de ese partido”, expresó Luján a la AFP.

El académico resaltó que “en un sistema de partidos institucionalizado” como el de Uruguay, “con actores estables que son siempre los mismos, la gente identifica claramente quién es responsable por la gestión de gobierno. Entonces hay una evaluación” de resultados.

En las elecciones del 2014, con una economía en crecimiento y encabezado por uno de sus líderes históricos -Tabaré Vázquez, primer presidente proveniente de un partido de izquierda en Uruguay-, el Frente Amplio derrotó a Lacalle Pou, que buscaba la Presidencia por primera vez.

La evaluación “le jugaba a favor” entonces a la izquierda “porque tenía logros para exhibir”, pero “hay pocos logros en este tercer gobierno”, estima Luján.

En sus primeros dos gobiernos, la coalición aprobó emblemáticas leyes como la del aborto (2012), el matrimonio entre personas del mismo sexo (2013) y la pionera legalización de la marihuana (2013).

AFP.

- Inseguridad e impuestos, temas en juego -

Al tope de las preocupaciones de los electores está la inseguridad creciente. Uruguay, un país considerado seguro en el violento contexto latinoamericano, registró un incremento de 45% de los homicidios entre 2017 y 2018, y la tasa de homicidios pasó de 5,7 a 8,4 cada 100.000 habitantes entre 2005 y 2015, con la izquierda en el poder.

Además, la economía está estancada, el desempleo orilla el 9,5%, y las quejas por los costos de tarifas públicas, combustible y la presión tributaria se escuchan al unísono entre empresarios y comerciantes que dan empleo.

“Uruguay no aguanta más impuestos”, repite el abogado Lacalle Pou, quien se comprometió no solo a no subir la carga tributaria sino a generar 900 millones de dólares de ahorro en el Estado para bajar el persistente déficit fiscal de 4,9% del PIB.

Martínez considera de su lado que se debe hacer “lo imposible” por no subir impuestos, pero no lo descarta.

Y aunque habló de renovación, echó mano de la vieja guardia del Frente Amplio y anunció que el expresidente José Mujica (2010-2015), de 84 años, sería su ministro de Agricultura, y el actual ministro de Economía, Danilo Astori, de 79 años, su canciller.

La decisión, inconsulta con el partido de gobierno, generó rispideces en una campaña que tuvo dificultades desde el comienzo, cuando varios nombres propuestos para integrar la fórmula presidencial con Martínez terminaron descartados o rechazando la invitación.

AFP.

- Sin socios -

El Frente Amplio se quedó además sin socios. Aunque retiene un 39% del electorado y de las bancas en el Parlamento, perdió sus mayorías, y ningún partido del arco opositor le tendió una mano hacia el balotaje.

“Tres períodos consecutivos con mayoría parlamentaria le fueron útiles para no depender de otros partidos” pero eso “fue abroquelando a los partidos de oposición” detrás de “un discurso cada vez más de cambio y de alternancia”, incluso entre formaciones que están en las antípodas ideológicas, estimó Luján.

El Frente Amplio debió sortear además en 2017 la escandalosa renuncia de su vicepresidente Raúl Sendic, protegido de Mujica y compañero de fórmula de Vázquez, luego procesado por peculado y abuso de funciones.

Esto erosionó “un discurso muy ético y muy renovador” que catapultó al Frente Amplio al poder en 2005, describió el experto.

Fuente: EFE / AFP