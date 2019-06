Guatemala elige presidente este domingo entre 19 candidatos

Ciudad de Guatemala. Guatemala cerró este viernes la campaña electoral que durante casi tres meses recorrió diferentes puntos del país con la sombra del clientelismo político de fondo mientras los votantes, sumidos en una gran incertidumbre, meditan su voto para los comicios generales del domingo.

Con la preocupación en la migración, la corrupción, la falta de un empleo digno, los bajos salarios, la pobreza y la hambruna, más de 8,1 millones de guatemaltecos acudirán este 16 de junio a las urnas para elegir a las autoridades que dirigirán el país durante los próximos cuatro años (2020-2024): presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados y corporaciones municipales.

Este viernes a mediodía se cerró el telón de la campaña electoral más atípica de la historia, aunque han sido pocos los candidatos a la Presidencia que han decidido arriesgarse y realizar sus mítines temprano para cumplir con la hora de clausura.

Una de ellas ha sido Sandra Torres, del partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien se dio un baño de masas en el municipio de Villa Nueva.

La ex primera dama Sandra Torres parte como favorita. (AFP).

Ahí volvió a hacerse valer como la defensora de los más humildes del país, la que reactivará los viejos programas sociales y la que implementará otros nuevos para mejorar el acceso a los servicios básicos de la ciudadanía. La candidata "cercana".

Con una llamada a "no más confrontación ni divisiones", reiteró sus diversas ofertas electorales y se comprometió a construir en su primer año de Gobierno "300.000 viviendas para personas de escasos recursos", reducir el tráfico, favorecer el primer empleo para los jóvenes y mayores de 40 años, y sacar al Ejército a la calle para fortalecer la seguridad la ciudadana.

Otro de los que ha aprovechado los últimos minutos para convencer a más de la mitad de los votantes que todavía están indecisos fue el candidato por la coalición PAN-Podemos, Roberto Arzú, pero a través de las redes sociales.

En esa interacción con sus seguidores, el hijo del ex presidente Álvaro Arzú mostró su preocupación por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo papel cuestionó.

"Mi padre lucho un día en contra de estos canallas que han querido quitarnos nuestra soberanía y la independencia", señaló en referencia a un caso de corrupción en contra la de Municipalidad que dirigió su padre y que supuestamente consistió en usar dinero público para financiar una campaña permanente de su formación, el Partido Unionista, y así asegurar su poder.

Edmond Mulet, del partido Humanista (centro), también envió un mensaje en sus redes sociales en contra de la corrupción, y Thelma Cabrera, del Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP, izquierda), se encontró con sus adeptos por las calles de su departamento natal, Retalhuleu.

En un país conservador como Guatemala, uno de los candidatos que decidió pasar por la vicaría. El aspirante a la Presidencia por el partido Vamos, Alejandro Giammattei, acudió, pasada la hora de cierre de campaña, a una misa "de acción de gracias" en la Catedral Metropolitana.

Precisamente estos son algunos de los aspirantes punteros según las últimas encuestas. Torres lidera la intención de voto (20,2 %) y podría pasar a una segunda vuelta, el próximo 11 de agosto, según el sondeo publicado esta semana por el diario local Prensa Libre y realizado por Prodatos, que coloca como su más inmediato perseguidos a Giammattei, con un 14,4%.

Los otros tres aspirantes con mayor probabilidad de colarse a segunda vuelta son el ex secretario general adjunto de la ONU Edmond Mulet, Roberto Arzú y la defensora de derechos humanos y activista maya mam Thelma Cabrera, con un "empate técnico" del 8,5%, 8% y 7,6%, respectivamente.

Pero el dato más llamativo de ese sondeo, cuya muestra fue de 1.201 personas y que tiene un 2,8% de margen de error, es que el 48% de los guatemaltecos no sabe aún por quien votar en las elecciones del domingo, una cifra alta a la que los aspirantes buscaban este viernes camelar.

--Clientelismo--

Aunque estos comicios, los novenos desde la apertura democrática en Guatemala, vuelven a estar ensombrecidos por las dudas del clientelismo político y varias entidades y organizaciones han presentado sus quejas.

Como la que este miércoles le entregó a la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el aspirante a la Presidencia por el partido Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, quien la interpuso la semana pasada ante el Ministerio Público y en la que denuncia "presuntas actividades de compras de votos en diferentes partes del territorio".

También este viernes la Procuraduría de Derechos Humanos recibió una denuncia de que se estaban entregando "bolsas con víveres" a pobladores en el casco histórico de la capital, ante lo que el magistrado de conciencia pidió acciones de la Fiscalía y del Tribunal Supremo Electoral.

"Aprovecharse de la necesidad de las personas de escasos recursos mancilla su dignidad y vulnera sus derechos", reiteró Jordán Rodas, el procurador de Derechos Humanos.

AFP.

--Los favoritos--

En total, son 19 los candidatos a la Presidencia de Guatemala. Estos son los principales:

Sandra Torres es esposa del ex presidente Álvaro Colom. (Reuters).

SANDRA JULIETA TORRES CASANOVA

Torres, de 64 años y ex primera dama de Guatemala, es la favorita en las encuestas. Estuvo casada en segundas nupcias con el ex presidente Álvaro Colom (2008-2012).

Es empresaria, licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en políticas públicas y se hizo visible durante el mandato de Colom, cuando fue coordinadora del Consejo de Cohesión Social. Durante el gobierno tuvo gran influencia en la toma de decisiones, especialmente en temas sociales.

Esta es la tercera vez que intenta llegar a la presidencia.

La primera vez, en el 2011, no tuvo autorización porque según la constitución los parientes del presidente --hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad-- no pueden buscar el cargo. Torres se divorció de Colom, pero su candidatura fue igualmente rechazada por el Tribunal Supremo Electoral.

La segunda vez, en el 2015, obtuvo el segundo lugar en los comicios, pero fue derrotada en la segunda vuelta por el comediante y neófito político Jimmy Morales, actual presidente.

Torres es postulada por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), del cual es secretaria general desde el 2011.

Actualmente tiene inmunidad gracias a su candidatura. Sin embargo, la fiscalía la investiga por un supuesto financiamiento ilícito a UNE.

Alejandro Giammattei. (Reuters).

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA

Es un empresario, médico y ex director de presidios. Está en segundo lugar de las preferencias junto a Roberto Arzú y es la cuarta vez que intenta alcanzar el poder.

Giammattei, de 63 años, fue director del Sistema Penitenciario durante el gobierno de Oscar Berger (2004-2008). Durante ese periodo se realizó una operación policial y militar llamada Pavo Real para recuperar el control de un centro penitenciario en la que fueron asesinados varios reos. Giammattei fue acusado y estuvo en prisión durante varios meses, pero fue absuelto de los cargos.

Roberto Arzú, hijo del ex presidente y ex alcalde Álvaro Arzú. (Reuters).

ROBERTO ARZÚ

Es hijo del ex presidente y ex alcalde Álvaro Arzú. Empresario y ex presidente del club de fútbol Comunicaciones, Arzú representa a la derecha conservadora del país, proponiendo mano dura contra las pandillas. Su campaña electoral pretendió ser un calco de la del presidente estadounidense Donald Trump con el slogan “Hagamos grande a Guate”.

Es el candidato de una alianza de los partidos partido Podemos, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y otras fuerzas menores.

Arzú, de 48 años, es la primera vez que participa en política.

Edmon Mulet. (EFE).

EDMON AUGUSTE MULET LESIEUR

Es un abogado, periodista y diplomático. Esta es la primera vez que participa como candidato presidencial impulsado por el partido Humanista.

Mulet tiene 68 años y aunque fue señalado de realizar adopciones de forma discrecional en los años 80 nunca fue juzgado. En su defensa dijo que apoyó acciones para encontrar hogar a niños que lo necesitaban. Ex diputado y ex presidente del Congreso, fue representante especial del Secretario General y Jefe de Misión en Haití por las Naciones Unidas, lo que le dio reconocimiento internacional. También fungió como subsecretario General de Ban Ki-moon para luego ser nombrado Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, con funciones de Jefe de Gabinete del Secretario General.

Thelma Cabrera. (AFP).

THELMA CABRERA

Es la única candidata indígena Mam. Cabrera, de 43 años, es una campesina y defensora de los derechos humanos y de la tierra. Es oriunda de la costa del país, adonde llegó luego de que sus padres procedentes del área de occidente bajaran a la costa en la época de zafra.

La candidata es impulsada por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), el único partido de tendencia de izquierda que va en los primero cinco lugares de la preferencia del electorado y que por primera vez participa en las elecciones. El MLP es el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino, la agrupación más grande y fuerte del campesinado guatemalteco.

Aboga por la nacionalización de la energía eléctrica tras denunciar abusos en las tarifas. También promueve la refundación del Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente, Popular y Plurinacional, algo como lo hecho por el presidente Evo Morales en Bolivia.

Promete acabar con la corrupción y los políticos que mantienen sumida en la pobreza a la población y formar un gobierno incluyente.

Fuente: EFE / AP