EN VIVO | Sandra Torres afianza su ventaja en las elecciones de Guatemala

Ciudad de Guatemala. La socialdemócrata y ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, sigue aumentando su ventaja con el avance este lunes del recuento de votos de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo.

MIRA ACÁ LA TRANSMISIÓN EN VIVO:

Con 17.135 mesas escrutadas de 21.099 (el 81%), Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtiene el 24,37% de los votos (875.991) frente al 14,46% del ex director del Sistema Penitenciario y candidato del partido de centroderecha Vamos, Alejandro Giammattei, respaldado por 519.812 votos.



►Una ex primera dama, un cirujano y el hijo de un ex presidente buscan la presidencia de Guatemala



►¿Por qué los niños de Guatemala son los que más desnutrición crónica sufren en América Latina?



►Centroamericanos entre el sueño y amargura en la frontera de México con Guatemala | FOTOS



Con esta tendencia, Torres, que busca por tercera vez la primera magistratura de Guatemala, no alcanzaría la mayoría suficiente (la mitad más uno de los votos) para ganar la Presidencia en la primera vuelta, por lo que tendría que ir a una segunda el próximo 11 de agosto con el segundo candidato más votado.



Los resultados, publicados en la página del Tribunal Supremo Electoral, señalan que siguiendo a Giammattei está el ex jefe de Gabinete de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aspirante por el partido de centro Humanista, Edmond Mulet, quien lleva el 11,66% de los sufragios (419.118 votos).



Alejandro Giammattei pasaría a segunda vuelta junto con Sandra Torres. (EFE).

En cuarta posición continúa la única aspirante indígena y defensora de derechos humanos Thelma Cabrera, que con el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP, izquierda) obtiene el 10,56% de los apoyos (379.595 votos).



Entre los cinco punteros, en quinto lugar, está el hijo del ex presidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú, quien logra el 6,33% de los votos (227.386 sufragios) con la coalición ultraconservadora PAN-Podemos.



Más de 8 millones de personas estaban llamadas este domingo a las urnas para elegir a sus futuras autoridades para el período 2020-2024, presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales, y por el momento la cifra de participación se sitúa en el 50,57%.

--Las incidencias del domingo--

El proceso electoral de este domingo presentó varios incidentes, como en el que se produjo en el municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa, donde las autoridades se vieron obligadas a suspender las elecciones por la renuncia de la junta electoral, que supuestamente fue amenazada de muerte por un grupo de vecinos inconformes.

El de San Jorge no fue el único hecho de violencia. La televisión local ha mostrado imágenes de un grupo de pobladores en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos, que cerró el centro electoral de una escuela mientras denunciaba que algunas personas habían sido "acarreadas" en autobuses y camionetas para que llegaran a votar.

Simpatizantes de dos partidos políticos se enfrentaron y no permitían votar a las personas asegurando que eran de otro municipio, lo que provocó un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil, que tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas para controlar la situación, según estas imágenes.

A las 10:30 de la mañana votó el presidente Jimmy Morales, que acudió acompañado de sus hijos, su esposa y su madre. Morales exhortó a sufragar y dijo que se han reportado incidentes en varias partes del país.

“Llamo a la paz y a la armonía”, afirmó el mandatario, quien antes se desempeñaba como cómico y era neófito de la política.

Al ser cuestionado por los periodistas sobre su salida del gobierno, los niveles de corrupción en su administración y su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, explicó: “Puedo ver a los ojos a los guatemaltecos y decirles que sigo siendo el hombre trabajador y honrado que conocieron en la televisión”.

La CICIG es un organismo de la ONU que en 11 años desarticuló más de 60 estructuras del crimen organizado y corrupción, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público.

Morales también pidió a los candidatos que ganen que continúen los programas educativos, de refacción escolar y carreteras.

“La invitación a que continúen con lo bueno y se apliquen a solucionar los retos que tenemos enfrente”, exhortó.



Imágenes de la televisión local mostraron a decenas de guatemaltecos haciendo fila para emitir su sufragio en varios centros de votación capitalinos, que cerrarán a las 18:00 locales (00:00 GMT del lunes).



La situación es similar en el interior del país, aunque con mayor afluencia en algunos poblados indígenas, que representan el 42% de los 17,7 millones de guatemaltecos y donde la pobreza alcanza hasta el 80%.

Sandra Torres, la favorita en las encuestas, emitió su voto poco después de las 9 de la mañana, al igual que Alejandro Giammattei, el segundo en las preferencias del público. Ambos exhortaron a los ciudadanos a emitir su sufragio.

La ex primera dama Sandra Torres parte como favorita. (AFP).

Gustavo Berganza, de la agrupación Mirador Electoral, dijo que las elecciones han transcurrido en forma pacífica, con excepción de un incidente en el este del país.

“No hay incidentes significativos, contrario a que en días antes teníamos un clima de incertidumbre. La apertura del proceso ha sido sorprendentemente pacífica”, dijo Berganza.

En la comunidad indígena de San Juan Sacatepéquez, en la periferia de la capital, las personas abarrotaron los centros de votación en el parque central, donde instalaron ventas de comida, frutas y flores.



- Piden calma -



Aunque la votación comenzó sin inconvenientes, Solórzano llamó a respetar los resultados y evitar conflictos, luego de que el sábado se registraran incidentes en algunos municipios por inconformidad con ciertos candidatos a alcaldes.



"Este es un llamado más que a la población, a la dirigencia política, los partidos políticos, no crispemos", comentó el jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex presidente costarricense Luis Guillermo Solís.



La policía desplegó a más de 40.000 uniformados en el país, y militares resguardarán "puntos críticos" y cárceles.



Están convocados a votar más de 8,1 millones de guatemaltecos quienes además de presidente elegirán a 340 alcaldes, 160 diputados nacionales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).



Por primera vez en la historia, los guatemaltecos que residen en Estados Unidos podrán sufragar, aunque solo para presidente.



La favorita para tomar las riendas del gobierno en este país, donde está prohibida la reelección presidencial, es la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres (2008-2011), candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).



Torres, ex esposa del presidente Álvaro Colom (2008-2012), concentra 20% de la intención de voto, por delante de su principal oponente, el médico Alejandro Giammattei, del derechista VAMOS, con el 14%.

El tercer puesto está peleado por tres candidatos, con entre 8% y 9% de la intención de voto. Entre ellos están el empresario Roberto Arzú, hijo del fallecido ex presidente Álvaro Arzú (1996-2000), y la izquierdista Thelma Cabrera, la única mujer indígena que participa.



El dato más llamativo del sondeo publicado esta semana por el diario local Prensa Libre, cuya muestra fue de 1.201 personas y que tiene un 2,8% de margen de error, es que el 48% de los guatemaltecos no sabe aún por quien votar en las elecciones del domingo.

Si ninguno de los aspirantes alcanza más de 50% de los votos, habrá un balotaje en agosto.



La campaña electoral estuvo marcada por la exclusión de la ex fiscal general Thelma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, por supuestas irregularidades cometidas cuando era jefa del Ministerio Público (2014-2018).



La justicia dejó asimismo fuera de contienda a Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de estado.



AFP.

- Desafíos urgentes -

En la campaña abundaron las promesas para generar empleo y atajar la pobreza que afecta al 59% de los de habitantes, motivando a miles de guatemaltecos a emigrar cada año a Estados Unidos buscando oportunidades. Muchos mueren en el camino.

Miles se sumaron a caravanas migratorias que salieron desde octubre de 2018 y que han provocado una crisis regional y la ira del presidente estadounidense, Donald Trump.

El próximo gobernante heredará esa compleja situación, así como la desnutrición infantil crónica, que afecta a la mitad de los menores de 5 años y constituye la tasa más alta de Latinoamérica, según cifras oficiales.

Otro eje de la campaña de los 19 candidatos presidenciales fue la corrupción, un mal enraizado en Guatemala.

En 2015 renunció el entonces presidente Otto Pérez (2012-2015) tras un escándalo de corrupción que provocó manifestaciones masivas, y ahora en prisión espera ser juzgado.

La ex fiscal Aldana y el ex juez colombiano Iván Velásquez, jefe de una comisión antimafias de la ONU (Cicig), pidieron investigar en dos ocasiones a Morales por sospechas de corrupción durante su campaña, pero éste se libró por su condición de aforado.

El actual presidente, un ex cómico de televisión derechista de 50 años, dio por terminado el acuerdo de la ONU, cuya misión antimafias finalizará en septiembre.

Guatemala es uno de los Estados más corruptos según Transparencia Internacional, que lo ubica en el puesto 144 de un total de 180 países evaluados.

La violencia es otro de los males que tendrá que atajar el próximo gobierno, con 5.000 muertos cada año, la mitad atribuidos al narcotráfico y a las temibles pandillas.

Los tentáculos del narcotráfico se evidenciaron tras la detención en Estados Unidos del candidato presidencial Mario Estrada por presuntos vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa, grupo al que habría pedido matar a dos contrincantes, cuyos nombres no se revelaron.

--Los favoritos--

En total, son 19 los candidatos a la Presidencia de Guatemala. Estos son los principales:

Sandra Torres es esposa del ex presidente Álvaro Colom. (Reuters).

SANDRA JULIETA TORRES CASANOVA

Torres, de 64 años y ex primera dama de Guatemala, es la favorita en las encuestas. Estuvo casada en segundas nupcias con el ex presidente Álvaro Colom (2008-2012).

Es empresaria, licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en políticas públicas y se hizo visible durante el mandato de Colom, cuando fue coordinadora del Consejo de Cohesión Social. Durante el gobierno tuvo gran influencia en la toma de decisiones, especialmente en temas sociales.

Esta es la tercera vez que intenta llegar a la presidencia.

La primera vez, en el 2011, no tuvo autorización porque según la constitución los parientes del presidente --hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad-- no pueden buscar el cargo. Torres se divorció de Colom, pero su candidatura fue igualmente rechazada por el Tribunal Supremo Electoral.

La segunda vez, en el 2015, obtuvo el segundo lugar en los comicios, pero fue derrotada en la segunda vuelta por el comediante y neófito político Jimmy Morales, actual presidente.

Torres es postulada por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), del cual es secretaria general desde el 2011.

Actualmente tiene inmunidad gracias a su candidatura. Sin embargo, la fiscalía la investiga por un supuesto financiamiento ilícito a UNE.

Alejandro Giammattei. (Reuters).

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA

Es un empresario, médico y ex director de presidios. Está en segundo lugar de las preferencias junto a Roberto Arzú y es la cuarta vez que intenta alcanzar el poder.

Giammattei, de 63 años, fue director del Sistema Penitenciario durante el gobierno de Oscar Berger (2004-2008). Durante ese periodo se realizó una operación policial y militar llamada Pavo Real para recuperar el control de un centro penitenciario en la que fueron asesinados varios reos. Giammattei fue acusado y estuvo en prisión durante varios meses, pero fue absuelto de los cargos.

Roberto Arzú, hijo del ex presidente y ex alcalde Álvaro Arzú. (Reuters).

ROBERTO ARZÚ

Es hijo del ex presidente y ex alcalde Álvaro Arzú. Empresario y ex presidente del club de fútbol Comunicaciones, Arzú representa a la derecha conservadora del país, proponiendo mano dura contra las pandillas. Su campaña electoral pretendió ser un calco de la del presidente estadounidense Donald Trump con el slogan “Hagamos grande a Guate”.

Es el candidato de una alianza de los partidos partido Podemos, Partido de Avanzada Nacional (PAN) y otras fuerzas menores.

Arzú, de 48 años, es la primera vez que participa en política.

Edmon Mulet. (EFE).

EDMON AUGUSTE MULET LESIEUR

Es un abogado, periodista y diplomático. Esta es la primera vez que participa como candidato presidencial impulsado por el partido Humanista.

Mulet tiene 68 años y aunque fue señalado de realizar adopciones de forma discrecional en los años 80 nunca fue juzgado. En su defensa dijo que apoyó acciones para encontrar hogar a niños que lo necesitaban. Ex diputado y ex presidente del Congreso, fue representante especial del Secretario General y Jefe de Misión en Haití por las Naciones Unidas, lo que le dio reconocimiento internacional. También fungió como subsecretario General de Ban Ki-moon para luego ser nombrado Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, con funciones de Jefe de Gabinete del Secretario General.

Thelma Cabrera. (AFP).

THELMA CABRERA

Es la única candidata indígena Mam. Cabrera, de 43 años, es una campesina y defensora de los derechos humanos y de la tierra. Es oriunda de la costa del país, adonde llegó luego de que sus padres procedentes del área de occidente bajaran a la costa en la época de zafra.

La candidata es impulsada por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), el único partido de tendencia de izquierda que va en los primero cinco lugares de la preferencia del electorado y que por primera vez participa en las elecciones. El MLP es el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino, la agrupación más grande y fuerte del campesinado guatemalteco.

Aboga por la nacionalización de la energía eléctrica tras denunciar abusos en las tarifas. También promueve la refundación del Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente, Popular y Plurinacional, algo como lo hecho por el presidente Evo Morales en Bolivia.

Promete acabar con la corrupción y los políticos que mantienen sumida en la pobreza a la población y formar un gobierno incluyente.

Fuente: EFE / AP / Reuters