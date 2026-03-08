Escuchar
Votaciones para las elecciones colombianas en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo en Madrid, el 8 de marzo de 2026. (Borja Sánchez Trillo / EFE)
/ Borja Sánchez-Trillo
Por Agencia AFP

Los colombianos eligen el domingo un nuevo Congreso en unas elecciones que medirán la temperatura de cara a las presidenciales, en las que la izquierda de Gustavo Petro aspira a conservar el poder.

