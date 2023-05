El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público en contra de manifestantes que han protagonizado disturbios y movilizaciones en varias localidades del país, en rechazo a los resultados de las elecciones generales del domingo.

“El TSJE presentó una denuncia penal por los hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas, perturbación de la paz pública, apología del delito, hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el Sistema Electoral”, se lee en una publicación del organismo en Twitter.

En la denuncia, el TSJE indicó que se podrían individualizar los nombres y datos de los líderes de los manifestantes a través de notas periodísticas, grabaciones de medios televisivos, redes sociales y audios de medios radiales del 1 y 2 de mayo de 2023.

El organismo señaló que reconoce “el derecho que gozan las personas de reunirse y manifestarse de manera pacífica”.

Sin embargo, añadió que “estos hechos podrían afectar otras facultades de rango constitucional”.

Paraguay amaneció este martes con protestas en distintos puntos de su geografía, que, según la Policía Nacional, dejan ya 80 detenidos.

Los ciudadanos se movilizaron después de que el excandidato independiente Paraguayo Cubas denunciara un presunto “fraude” en las elecciones generales, en las que el oficialista Santiago Peña se impuso en las presidenciales y el gobernante Partido Colorado conquistó la mayoría del Senado y 15 de las 17 gobernaciones del país.

Por su parte, los excandidatos Efraín Alegre y Euclides Acevedo, que terminaron en segundo y cuatro lugar, respectivamente, pidieron conteo manual y auditoría del sistema informático de voto electrónico usado en los comicios generales del domingo.

El director de procesos electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, declaró a periodistas que no existe posibilidad de fraude en el sistema de votación.

El TSJE ordenó incluso la transmisión a través de sus redes sociales del juzgamiento provisorio de las actas de escrutinio.

“Este software fue quizá el más revisado, fiscalizado y auditado del mundo”, alegó el funcionario.

Destacó la presencia, entre otros, de observadores de la Unión Europea, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) y de la Unión de Organismos Electorales (Uniore).

Según Ljubetic, las máquinas no almacenan los votos e indicó que no se pueden, por tanto, modificar porque “éstos no están guardados”.

“Es igual que el tratar de buscar un voto en una bolsa vacía”, ilustró.

Los del domingo fueron los primeros comicios generales en contar con máquinas de voto electrónico, sistema que se estrenó de forma experimental en 2020 con las elecciones del Consejo de la Magistratura.