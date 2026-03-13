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Colombia tendrá catorce candidatos en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. (EFE/ STR)
Colombia tendrá catorce candidatos en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. (EFE/ STR)
Por Agencia EFE

Colombia tendrá catorce candidatos en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, cuyo plazo de inscripción ante la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, finalizó este viernes.

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