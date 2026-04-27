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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro en una imagen de archivo. Foto: EFE/Andre Borges
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro en una imagen de archivo. Foto: EFE/Andre Borges
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro registran un empate técnico en intenciones de voto de cara a las elecciones del próximo mes de octubre, según un nuevo sondeo divulgado este lunes.

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