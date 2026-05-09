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Resumen

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Países latinoamericanos como Perú, Chile y Brasil atraviesan un panorama electoral complejo durante este año en un clima de marcada polarización, pero también en medio de una percepción cada vez más negativa del sistema político y un retroceso en el respeto a los derechos fundamentales.

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