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Resumen

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Fotografía de archivo de mujeres que reclaman aborto libre en Chile, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Ailen Díaz
Fotografía de archivo de mujeres que reclaman aborto libre en Chile, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Ailen Díaz
Por Agencia EFE

El aborto bajo tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, legalizado en 2017 en Chile, mantiene un apoyo de 69 %, según la divulgación este miércoles de una consulta dentro del Proyecto de Clima Social de la Universidad Diego Portales (UDP).

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