Los funerales nacionales del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moise, comenzaron este viernes en la ciudad de Cap-Haitien (Cabo Haitiano) —en el norte del país— con una ceremonia bajo fuertes medidas de seguridad en un país aquejado por la violencia y la pobreza. La primera dama de Haití, Martine Moise, llegó al velatorio para despedir a su esposo y pidió justicia aseguró que su esposo “fue abandonado y traicionado”.

Martine —quien resultó herida en el ataque magnicida— llegó, de riguroso negro, en medio de un dispositivo de seguridad a la ceremonia a la que también asisten sus hijos, el primer ministro, Ariel Henry, y funcionarios del Gobierno.

La primera dama, se presentó con el brazo en cabestrillo tras ser atendida en un hospital en Florida, al sur de Estados Unidos. Ella pronunciará unas palabras tras la misa y una ceremonia civil en honor al asesinado presidente.

Representantes de delegaciones extranjeras, del cuerpo diplomático y miembros del gobierno se turnaron para ofrecerle el pésame, en un funeral abierto que podía ser visto por los dolientes desde grandes pantallas desplegadas alrededor.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una delegación de alto nivel al funeral, incluida su embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y su nuevo enviado especial para Haití, Daniel Foote.

Las honras fúnebres comenzaron con dos horas de retraso con respecto al horario previsto y tienen lugar en los jardines de la Habitation Village SOS, residencia privada de la familia Moise a las afueras de Cap-Haitien, que está custodiada por un fuerte aparato de seguridad.

El féretro fue cargado por un cortejo fúnebre formado por seis soldados de las Fuerzas Armadas de Haití vestidos de gala, que tras depositarlo bajo una carpa blanca, lo cubrieron con la bandera nacional de Haití. El ataúd también llevaba la banda presidencial y permaneció expuesto en una explanada adornada de flores, mientras era custodiado por soldados.

La inhumación de los restos de Moise tendrá lugar a partir de las 13.00 hora local (17.00 GMT; 12 del medio día en Perú) de este viernes, en el panteón familiar.

La primera dama de Haití: “El peor pecado de Moise fue amar a su país”

“Fuiste abandonado y traicionado. Tu asesinato expuso (la) fealdad y cobardía”, dijo Martine en la ceremonia civil en honor de Moise. La viuda aseguró que “el mayor pecado” de Moise fue “amar a su país. Defender a los más débiles frente a la codicia de otros”.

“Fuiste brutalmente asesinado. Se ha conspirado contra ti. Te odiaban, te lanzaron veneno”, dijo Martine visiblemente afectada.

Afirmó que “las aves de rapiña” que mataron a su marido el pasado 7 de julio “siguen corriendo por las calles. Ni siquiera se esconden. Están ahí observándonos y escuchándonos”.

La mujer llamó a evitar que “la sangre de nuestro presidente se derrame en vano”.

“No queremos venganza, ni violencia. No cederemos al miedo. Los miraremos (a los asesinos) directamente a los ojos. Les diremos que ya es suficiente”, agregó.

La familia “está pasando por días oscuros”, dijo Martine Moise, quien resultó herida de bala en el ataque armado a su marido en su residencia privada en Puerto Príncipe.

La primera dama habló durante 15 minutos sobre sus 25 años de relación con el difunto gobernante, al que descubrió como una persona “apasionada y decidida, amable, alegre y con gran carisma”.

“Él se convirtió en mi himno y yo en su orquesta”, dijo, relatando su vida en común y afirmando que nunca estuvo preparada para la muerte de su marido de esta manera.

Martine aseguró no entender “cómo la envidia de poder y la vulnerabilidad podían llevar a tal malicia contra” su marido.

“Siempre intentó hacer más y mejor”, agregó Martine Moise, quien describió el sistema político haitiano como “podrido e injusto”, al tiempo que aseguró que el gobernante quería “salir con las manos limpias y puras” de la Presidencia.

Jovenel Moise “se encontró de la noche a la mañana con todo el sistema delante. Se le trató con todo tipo de maldades”, dijo.

De acuerdo con Martine, se han utilizado “todos los medios —incluyendo las redes y los micrófonos de los medios de comunicación— para destruir a su marido” como presidente.

“Jovenel, mi amor, qué será de mí sin ti. Vete en paz, vete con el sentido del deber cumplido. Deja que tu alma descanse en paz, nosotros nos encargaremos del resto’', advirtió.

“Es un adiós pero no una despedida. No pensé que este cambio que querías hacer podría llevar a tu asesinato. Los oligarcas han ganado una batalla. Hemos perdido una batalla, pero la guerra aún no ha terminado”, insistió.

Todas las honras fúnebres se están celebrando bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de que el jueves se registraran disturbios en la ciudad. Como se sabe, en la víspera se celebró una misa en la catedral de Cap-Haitien, que fue interrumpida en varias ocasiones por partidarios del mandatario pidiendo justicia.

La ciudad del Departamento del Norte de Haití estaba en relativa calma en la mañana, luego de un día de tensiones el jueves, y la policía estaba generosamente desplegada en las calles.

Moise, asesinado el 7 de julio a sus 53 años por un comando armado en su domicilio de la capital, Puerto Príncipe, era originario de la región vecina a la de su lugar de entierro, también en el norte.

Hasta el momento, más de 20 personas --la mayoría colombianas-- fueron arrestadas por su implicación en el complot, que según la policía fue organizado por haitianos con ambiciones políticas y vínculos fuera del país.

Pero el caso sigue siendo turbio y hay muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo por qué ningún miembro del destacamento de seguridad presidencial resultó herido en el brutal asalto.

Los haitianos han expresado su desconcierto ante el hecho de que aquellos que se suponía debían garantizar la seguridad del presidente hayan fallado de una forma tan abyecta.

Haití está azotado por la inseguridad y las pandillas, un flagelo que se agravó durante la presidencia de Moise.

El velatorio en honor al presidente de Haití, Jovenel Moise, comenzó este viernes en la ciudad de Cap-Haitien, al norte del país. (Foto: EFE/ Orlando Barría)

Tensiones en la ciudad

El jueves se desataron enfrentamientos con las fuerzas del orden cuando el director general de la policía nacional, Léon Charles, visitó el lugar donde se realizaría la ceremonia. Luego Charles fue abucheado cuando inspeccionaba los dispositivos de seguridad instalados para el funeral.

Los haitianos le reprochan que no haya sido capaz de proteger al presidente Moise, cuya muerte reavivó las tensiones históricas entre el norte de Haití y el oeste, donde está la capital, Puerto Príncipe.

Esos problemas se derivan en parte de divisiones raciales históricas que se remontan al colonialismo francés entre los negros del norte que son descendientes de esclavos y los haitianos de piel más clara que viven en el sur y el oeste.

Algunos residentes incluso levantaron barricadas en las carreteras que conducen a Cabo Haitiano para evitar que la gente de Puerto Príncipe asista al funeral.

“Haremos todo lo posible para honrarlo como se merece, de acuerdo con su importancia para nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa de Cabo Haitiano, Yvrose Pierre.

Rezando por la justicia

El jueves se celebró una misa católica para Moise en la catedral de la ciudad, seguida de una procesión en su honor.

“Su asesinato me entristeció mucho. Recé por su alma. Recé para que se haga justicia”, dijo Carine, una mujer frente a la catedral que no quiso dar su apellido.

Esta semana se desarrollaron varias ceremonias de homenaje al presidente asesinado en Puerto Príncipe.

Una de ellas contó con la presencia de Ariel Henry, el nuevo primer ministro, quien asumió el cargo el martes prometiendo restablecer el orden para organizar las elecciones exigidas por la población y la comunidad internacional.

A Foote, el nuevo enviado de Estados Unidos, se le ha encomendado la tarea de ayudar a impulsar la organización de las elecciones.

Haití actualmente no tiene un Parlamento en funcionamiento y cuenta solo con un puñado de senadores electos. El gobierno interino instalado esta semana no tiene presidente.

Washington ha dicho que las elecciones deberían celebrarse a finales de este año.

Moise había gobernado Haití, el país más pobre de las Américas, por decreto después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se demorasen tras múltiples disputas.

Con información de EFE y AFP.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Haití fue asesinado el miércoles por un comando integrado por personas extranjeras, según la versión oficial del Gobierno. (Video: AFP)