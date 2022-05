Gustavo Petro y Federico Gutiérrez tienen un pie puesto en la segunda vuelta para definir el próximo presidente de Colombia, según las cifras de una nueva encuesta de las firmas Guarumo y EcoAnalítica y que revela hoy EL TIEMPO.

El estudio Percepción País tiene el valor añadido de ser el más fresco, pues el trabajo de campo fue hecho entre los días lunes y viernes. Se les preguntó de manera presencial a 2.132 colombianos: ¿por cuál candidato a la presidencia usted votaría si las elecciones fueran el próximo domingo?

Las respuestas fueron las siguientes: Gustavo Petro, 36,4 por ciento; Federico Gutiérrez, 30,6 por ciento; Rodolfo Hernández, 12,4 por ciento; Sergio Fajardo, 6,9 por ciento; Ingrid Betancourt, 1,3 por ciento; John Milton Rodríguez, 1,1 por ciento; Enrique Gómez, 1,1 por ciento; Luis Pérez, 0,2 por ciento; voto en blanco, 5,7 por ciento; y no sabe o no responde, 4,3 por ciento.

Encuesta presidencial en Colombia.

La totalidad de los encuestados dijeron que sí iban a votar el domingo 29 de mayo.

Los analistas de las ciencias políticas advierten que una encuesta no es un pronóstico, sino una fotografía de un determinado momento. Al día de hoy, entonces, y con esta imagen hay cinco conclusiones:

Primera. Petro y Fico pueden sonreír porque ambos han abierto una brecha suficiente con sus seis restantes competidores como para sentir que pasarán a segunda vuelta. La distancia es de 24 puntos del candidato del Pacto Histórico sobre el tercero y de 18 del aspirante de Equipo por Colombia sobre su perseguidor.

A pesar de esto, ninguno de los dos obtiene los 50 puntos más un voto para ganar en primera vuelta. Es decir que, según esta encuesta, los colombianos volveríamos a las urnas el domingo 19 de junio para elegir el ganador. Esto, aunque ambos han tenido un crecimiento sostenido según se aprecia en la comparación de los resultados de encuestas de las mismas firmas.

Petro obtuvo en marzo 32,7 por ciento; 34 por ciento a inicios de abril y ahora va en 36,4 por ciento. Y Fico marcó 7,7 por ciento en marzo; 25 por ciento a inicios de abril y ya va en 30,6 por ciento. Es decir, en solo dos meses ha crecido 23 puntos. Un salto sin comparaciones con los demás candidatos.

Encuesta presidencial en Colombia.

El fenómeno

Segunda. Rodolfo Hernández ha ratificado que es fenómeno electoral en esta campaña. Con un lenguaje desabrochado, en ocasiones sin medir las formas, un equipo de campaña sin figuras mediáticas ni barones electorales y con su sede en Bucaramanga, se consolida en el tercer puesto.

El exalcalde de la capital del departamento de Santander marcó en marzo 8,2 por ciento; a principios de abril subió un punto, 9,3 por ciento; y ahora tres más: 12,4 por ciento.

Tercera. La caída del candidato de la Coalición Centro Esperanza. En marzo obtuvo un 9,1 por ciento; a principios de abril subió ligeramente al 9,5 por ciento y ahora baja al 6,9 por ciento.

Con estos datos, podría concluirse que el centro y la centro-izquierda, a la fecha, han perdido el protagonismo y que los colombianos se van a decantar por posiciones políticas antagónicas.

Cuarta. En línea con estos resultados queda en el aire la posibilidad de una alianza entre Hernández y Fajardo. Esta fórmula, que hubiera sido muy atractiva hace un mes, llega tarde por razones de forma y de fondo. Los tarjetones ya se están imprimiendo y a pesar de que alguno se bajara del bus para empujar al otro, su fotografía estaría en el documento que se les entregará a los electores en las urnas.

Alfonso Portela, exregistrador delegado y conocedor de la mecánica electoral, le dijo a EL TIEMPO que realizar modificaciones a estas alturas es imposible. La única excepción sería por incapacidad o muerte de alguno de los integrantes de las fórmulas que ya están inscritas.

Sin embargo, dijo que la renuncia a una candidatura “puede ser en cualquier momento” y que en este caso particular, dependiendo de los tiempos de la Registraduría, lo máximo que se podría hacer es “sacar una de las dos casillas” de la tarjeta electoral.

La encuesta muestra, además, una nueva realidad política. Hasta hace unas horas, el diálogo entre ambos aspirantes era fluido y se veía probable un acuerdo. En la campaña de Fajardo tenían la convicción de que los resultados serían favorables y el ingeniero se retiraría. Pero fue al revés.

De hecho, estos datos son más o menos similares a los de la encuesta de Invamer divulgados en la mañana del viernes. Eso entusiasmó a Hernández al punto de que dijo: “Yo estoy en el 14 por ciento y él está, desafortunadamente, en el 6 por ciento. Ese resultado no me lo inventé yo, yo no contraté la encuesta. Lo que esperamos es que en el resto del día o mañana o la semana entrante, él, para hacerle honor a su palabra, la cumpla y me apoye”.

Fajardo, por su parte, contestó que no se retiraba: “Entramos a la política para transformarla, por convicción y por el fin superior que es Colombia. Hoy reiteramos que vamos para adelante, sabemos luchar y vamos a demostrar en estos 30 días que somos la mejor opción de cambio”.

Quinta. Con estos resultados, podría considerarse que de los ocho aspirantes a la presidencia cuatro de ellos ya no van a desempeñar ningún rol decisorio. Los números de Ingrid, 1,3 por ciento; John Milton, 1,1 por ciento; Gómez, 1,1 por ciento, y Pérez, 0,2 por ciento, son inferiores al margen de error de la encuesta, que es del 2,5 por ciento.

Esta situación hace que en cualquier momento alguno de ellos pueda tirar la toalla. “Aquí, de tres, dos tenemos que renunciar. Yo estaría dispuesta a hacerlo con tal de darle una opción a Colombia. Si es Rodolfo de primeras, no tengo ningún problema; si es Sergio, me encantaría, no tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia”, dijo recientemente Ingrid.

La segunda vuelta

Pero en caso de que Petro y Fico fueran quienes obtuvieran un tiquete para competir en una segunda vuelta, ¿cuál sería el resultado? Petro obtendría, según Guarumo y EcoAnalítica, un 43,8 por ciento; y Gutiérrez, un 40,9 por ciento.

En la medición anterior de la misma encuesta, de principios de abril, Fico estaba por encima con 43,5 por ciento, con tres puntos de ventaja sobre Petro, que marcó 40,1 por ciento.

Encuesta presidencial en Colombia.

Con ambas encuestas sobre la mesa se muestra un empate técnico entre ambos, lo que augura un auténtico voto finish.

”Estos números, básicamente, confirman que lo más probable hoy día, a menos de que pase algo extraordinario, es que Petro y Gutiérrez son los dos que están más respaldados para una segunda vuelta”, dice Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario. “Una victoria en primera vuelta parece improbable, aunque no totalmente imposible”, dice él.

El estudio de Guarumo y EcoAnalítica es el tercero que se publica en Colombia en menos de una semana con resultados más o menos similares.

En el escenario de una segunda vuelta entre Petro y Rodolfo Hernández, el candidato del Pacto Histórico ganaría con 44,5 % frente al 37,1 de su rival.

Petro y Gutiérrez pasarían a una segunda vuelta, según la encuesta de intención de voto de la firma Invamer para Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, de este viernes.

De acuerdo con esos datos, Petro se ubica de primero con el 43,6 por ciento; Gutiérrez, segundo, 26,7 por ciento. Después de ellos viene Hernández, con 13,9 por ciento; Fajardo, con 6,5 por ciento; Rodríguez, con 1,5 por ciento; Gómez, con 1,1 por ciento; Ingrid, con 0,5 por ciento, y Pérez, con la misma cifra.

En ésta, en un escenario de segunda vuelta Petro tiene ventaja. El candidato del Pacto Histórico saca 52,4 por ciento y el exalcalde de Medellín, 45,2.

Y hace ocho días, se publicó la del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Semana. En esta, Petro, obtendría el 38 por ciento de los votos, mientras que Gutiérrez tendría un 23,8 por ciento. Hernández aparece en el tercer lugar con un 9,6 por ciento, y Sergio Fajardo marca 7,2 por ciento.

En esta encuesta del CNC para Semana, Petro le ganaría a Fico en segunda vuelta por una diferencia de 7,9 puntos porcentuales. Petro tendría 44,8 % y Fico llegaría a 36,9 %.

Sin embargo, Andrés Segura, experto en comunicación política y quien ha seguido día a día la campaña, invita a concentrarse, por ahora, en la primera vuelta. “Con los escenarios de segunda vuelta pasa lo mismo que pasaba cuando preguntaban por primera vuelta antes de las consultas. Dan una guía, pero no son un buen reflejo porque los votantes aún no tienen claro cómo es el panorama político de segunda vuelta”, argumenta.

Los candidatos son conscientes de esta realidad y en este domingo cada uno de ellos tiene actos de campaña en varios puntos de la geografía nacional. Se trata de redoblar esfuerzos porque las encuestas muestran también cómo les va en cada una de las regiones.

El análisis de estos resultados lo hace Nadia Pérez Guevara, politóloga investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga: “La victoria contundente de Gutiérrez en Antioquia es algo que no parece sorprender”, dice. “Como tampoco el posicionamiento de Petro en el Caribe, el Pacífico y en Bogotá”.

”Pero sí en el caso de otras campañas, como la de Fajardo, que no logra posicionarse siquiera en la región del oriente, en Boyacá y Santander, donde se esperaría que sí fuera así porque allí tiene el apoyo del exgobernador Carlos Amaya”.

Por eso, ella ve muy atractivo este espacio geográfico en el que hasta ahora impone los mejores números Hernández.

No obstante, para varios analistas consultados por este diario, en Colombia, con contadas excepciones –como la de Álvaro Uribe–, es difícil afirmar que un político pueda endosar los votos a otros. Pero sea o no sea así en estas elecciones, es innegable que Hernández tiene sobre la mesa una favorabilidad en su región que le permite negociar.

Los días por venir serán frenéticos. En un país con tanto vértigo informativo, en donde pasan tantas cosas, hay quienes consideran que aún todo puede pasar. Otros creen que estas tres encuestas coinciden en mostrar unas tendencias que posiblemente se mantendrán así hasta el 29 de mayo.

Ficha técnica

Persona jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S. Persona jurídica que la encomendó: Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S.Fuente de financiación: Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S.Objetivo general: preguntas sobre imagen de favorabilidad del Presidente e intención de voto.Universo de estudio: hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos Territorios Nacionales y el archipiélago de San Andrés, que expresaron intención de votar en las próximas elecciones presidenciales.Diseño de la muestra: el diseño de la muestra es probabilístico.Tamaño de la muestra: 2.132 encuestas.Técnica de recolección: encuesta presencial.Fecha de recolección: del 25 al 29 de abril de 2022. Personajes por quienes se indagó: remitirse al formulario de recolección.Margen de error: el margen de error es del 2,5 % con un 95 % de confianza. Distribución de la muestra: las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Barranquilla (113), Bello (61), Bogotá D. C. (286), Bucaramanga (87), Cali (97), Cartagena (74), Ciénaga (46), Cúcuta (73), Dosquebradas (77), Floridablanca (63), Girón (24), Granada (39), Maicao (23), Manizales (99), Medellín (123), Palmira (74), Pamplona (61), Pasto (117), Pereira (66) Riohacha (69), Risaralda (29), Santa Marta (73), Soacha (49), Soledad (113), Tocaima (3),Turbaco (63), Uribia (59), Villavicencio (71).Marcos muestrales: municipios Censo de Población Nacional. Estadístico: Gustavo Romero Cruz.