Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

“Es uno de los escándalos más gruesos para el gobierno”: los archivos secretos que enlazan a Petro con el terrorismo
Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia prometió la paz total, una ambiciosa estrategia de seguridad que buscaba negociar con grupos armados, narcotraficantes y delincuentes. Pero a nueve meses de terminar su mandato, el plan casi no ha mostrado resultados y, peor aún, el país ha visto cómo ha aumentado la violencia y la influencia de las organizaciones disidentes de las FARC.

