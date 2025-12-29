Marines de EE.UU. en Puerto Rico / Xavier J. Araújo/El Nuevo Día/GDA
Integrantes de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos realizan maniobras en la playa El Faro, en Arroyo, el 25 de setiembre del 2025, como parte de ejercicios militares en la costa sureste de Puerto Rico. Estas prácticas se desarrollan en un contexto de aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe ante el conflicto con Venezuela. La imagen fue seleccionada por su fuerza visual y su valor documental. (Foto: Xavier J. Araújo / El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA)
GRUPO EL COMERCIO2/12
Asesinato en un bus en Perú / GRUPO EL COMERCIO
Un conductor de bus de la empresa JC, que cubre la ruta entre Carabayllo y San Miguel, murió en julio tras ser baleado por un falso pasajero en Los Olivos. Una muestra de la creciente inseguridad. (Foto: Fernando Sangama / El Comercio / Perú / GDA)
Santiago Filipuzzi3/12
Históricas inundaciones en Argentina / Santiago Filipuzzi
En marzo, inundaciones sin precedentes golpearon la ciudad de Bahía Blanca, a 630 kilómetros de la capital argentina. Gabriel Loffredo fue uno de los residentes que lo perdió todo. (Foto: Santiago Filipuzzi / La Nación / Argentina / GDA)
Ignacio Sanchez4/12
El adiós a José Mujica en Uruguay / Ignacio Sanchez
El final del velorio de Jose Mujica, ex presidente de Uruguay, en la explanada del Palacio Legislativo de Montevideo. Yamandu Orsi, actual mandatario, Carolina Cosse, vicepresidente, y Alejandro Sanchez, secretario de Presidencia, participan en el homenaje. (Foto: Ignacio Sanchez / El País / Uruguay / GDA)
Cristian Carvallo, El Mercurio, Chile5/12
El triunfo de Kast en Chile / Cristian Carvallo, El Mercurio, Chile
El líder y fundador del Partido Republicano (conservador), José Antonio Kast, se convirtió en el presidente electo de Chile tras ganar el balotaje del 15 de diciembre. Prometió un gobierno de emergencia para hacer frente a los retos en seguridad, migración y economía. (Foto: Cristian Carvallo / El Mercurio / Chile / GDA)
AgÃªncia O Globo6/12
Operativo en favela en Brasil / AgÃªncia O Globo
La policía de Brasil realizó en abril un operativo en Ladeira dos Tabajaras, una favela cercana al barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, en el que al menos cinco personas murieron. Los uniformados buscaban a los asesinos del marido de una jueza. (Foto: Márcia Foletto / OGlobo / Brasil /GDA)
CEET7/12
El entierro de Miguel Uribe Londoño en Colombia / CEET
Con una misa en la Catedral Primada de Colombia, el 13 de agosto del 2025 se llevaron a cabo las honras fúnebres del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida a causa de un atentado sicarial. (Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo / Colombia / GDA)
GDA/GDA/Estados Unidos8/12
Trabajos del Aeropuerto del Pacífico en El Salvador / GDA/GDA/Estados Unidos
Los trabajos de terracería del Aeropuerto del Pacífico en El Salvador alcanzan un 50% de avance, según informó el presidente de CEPA, Federico Anliker, en setiembre del 2025. La obra se construye en el caserío El Condadillo, en La Unión, y comenzó en febrero de este año. El proyecto contempla tres fases de ejecución y la aprobación legal para su construcción por parte de la Asamblea Legislativa se dio el 27 de abril del 2022. (Foto: Luis Martínez / La Prensa Gráfica / GDA)
VICTOR RAMÍREZ | LISTIN DIARIO, REPUBLICA DOMINICANA | GDA9/12
Desalojo en República Dominicana / VICTOR RAMÍREZ | LISTIN DIARIO, REPUBLICA DOMINICANA | GDA
El 14 de noviembre del 2025 la vida dio un giro brusco a los habitantes del sector Cuba, en el Distrito Nacional. Ese día se ejecutó un plan de desalojo forzoso para dar paso a la construcción de una nueva vía que conectará al norte de Santo Domingo con la capital dominicana. (Foto: Víctor Ramírez / Listín Diario / República Dominicana / GDA)
La NaciÃ³n / Costa Rica10/12
Destrucción de bosques en Costa Rica / La NaciÃ³n / Costa Rica
Imagen captada con un dron por un equipo de La Nación de Costa Rica evidencia la destrucción de bosques y humedales en Gandoca-Manzanillo, cerca de la desembocadura del río Sixaola y del mar Caribe, para construir una aparente pista clandestina de aterrizaje. (Foto: La Nación / Costa Rica / GDA)
FOTO: DIEGO SIMÃN SÃNCHEZ11/12
Inundaciones en México / FOTO: DIEGO SIMÃN SÃNCHEZ
En octubre cientos de familias de las colonias Emiliano Zapata y Barrio de las Flores resultaron afectadas por las inundaciones que afectaron al estado de Veracruz. También hubo afectación en Puebla e Hidalgo. De acuerdo con cifras proporcionadas por el gobierno de México, 37 personas fallecieron solo en Veracruz. Sumadas las víctimas en este estado, Puebla e Hidalgo, la cifra de fallecidos es de 83. El gobierno destinó un apoyo económico para los damnificados que asciende a 70 mil pesos mexicanos por pérdida total. (Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal / México / GDA)
12/12
Un santo venezolano / CesibelNavas
Caracas acompañó con fe el día en que el Vaticano proclamó santo a José Gregorio Hernández. Desde tempranas horas, fieles se congregaron en vigilia para honrar al médico venezolano cuya devoción popular ha atravesado generaciones. La imagen, ya con la aureola de santo, simbolizó el reconocimiento oficial a una fe que el pueblo sostuvo durante décadas. Velas encendidas, oraciones y silencio marcaron una jornada histórica en la que la devoción se expresó en las calles como parte de la identidad colectiva venezolana. (Foto: Ezequiel Carías / El Nacional / Venezuela / GDA)