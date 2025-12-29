11 / 12

En octubre cientos de familias de las colonias Emiliano Zapata y Barrio de las Flores resultaron afectadas por las inundaciones que afectaron al estado de Veracruz. También hubo afectación en Puebla e Hidalgo. De acuerdo con cifras proporcionadas por el gobierno de México, 37 personas fallecieron solo en Veracruz. Sumadas las víctimas en este estado, Puebla e Hidalgo, la cifra de fallecidos es de 83. El gobierno destinó un apoyo económico para los damnificados que asciende a 70 mil pesos mexicanos por pérdida total. (Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal / México / GDA)