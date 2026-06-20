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Integrantes del Ejercito de Bolivia custodian para evitar nuevos puntos de bloqueo, en Parotani, Bolivia, el 20 de junio de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
Integrantes del Ejercito de Bolivia custodian para evitar nuevos puntos de bloqueo, en Parotani, Bolivia, el 20 de junio de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
/ Jorge Ábrego
Por Agencia EFE

Bolivia registra este sábado 44 puntos de bloqueo de carreteras en cuatro de sus nueve regiones, en las primeras horas del estado de excepción que declaró en la madrugada el Gobierno de Rodrigo Paz, tras siete semanas de protestas de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales, que piden su renuncia.

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