Roger Zuzunaga Ruiz
¿Estados Unidos planea una intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro, como lo hizo con Noriega en Panamá?
Estados Unidos ha desplegado numerosos buques de guerra y miles de militares en aguas del mar Caribe, cerca de Venezuela, para supuestamente combatir el nacotráfico y a los cárteles de la droga. Sin embargo, esta demostración de poder naval también está generando especulaciones en torno a la preparación de una intervención militar en el país caribeño para derrocar a Nicolás Maduro. Hay antecedentes en la región, uno de los más conocidos es el caso del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, pero no es el único.

