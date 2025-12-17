Estados Unidos despliega militares al puerto ecuatoriano de Manta para lucha antinarco

Estados Unidos desplegó militares en el puerto ecuatoriano de Manta (suroeste) para desarticular rutas del narcotráfico en uno de los principales corredores de droga, donde Washington tuvo una base militar hasta 2009, informaron autoridades el miércoles.

El arribo de tropas estadounidenses a Ecuador se da en medio de los ataques militares ordenados por la Casa Blanca en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas, en una ofensiva que desde septiembre deja al menos 95 muertos.

“ Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico, y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país ”, expresó por X el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, uno de los mayores aliados de Washington en la región.

En un mensaje en redes, la embajada de Estados Unidos dio “la bienvenida” a personal de la Fuerza Aérea estadounidense “para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”, sin precisar la cantidad de militares involucrados ni el tiempo que permanecerán en el país.

La operación contempla “el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a Estados Unidos y a Ecuador frente a las amenazas” que comparten, señaló.

El Ministerio ecuatoriano de Defensa indicó que días atrás aviones estadounidenses llegaron a Ecuador con “material de índole militar”, sin más detalles.

Los ecuatorianos votaron “no” al regreso de bases militares extranjeras al país, en un referendo en noviembre promovido por Noboa.

Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano, de los más estratégicos para el comercio exterior y un bastión narco.

Noboa planea endurecer su combate al crimen organizado con el apoyo del gobierno de Donald Trump.

Los dos países mantienen un acuerdo de cooperación militar desde 2023.

En vísperas del referendo, Noboa recorrió junto con la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, áreas militares de Manta y del balneario de Salinas (también al suroeste) como sitios potenciales para la instalación de bases militares.

Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína del mundo.

Con apoyo de la Marina estadounidense en el Pacífico, el país ha incautado unas 210 toneladas de drogas en lo que va del año frente al récord de 294 de 2024.

