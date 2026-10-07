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Resumen

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Un dron MQ-9 Reaper realiza una misión de combate sobre el sur de Afganistán. (Dominio Público).
Un dron MQ-9 Reaper realiza una misión de combate sobre el sur de Afganistán. (Dominio Público).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Estados Unidos ha trasladado a Sudamérica una de sus principales plataformas de vigilancia y ataque: los MQ-9 Reaper, drones capaces de permanecer horas en el aire, detectar movimientos a gran distancia y también lanzar misiles. Su llegada a la región forma parte de la nueva ofensiva de Washington contra las organizaciones del narcotráfico y plantea interrogantes sobre el papel que estos aparatos podrían desempeñar en las futuras operaciones militares, y hasta dónde llegará la cooperación militar estadounidense en la región.

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