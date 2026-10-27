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Resumen

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Esta imagen satelital, distribuida por Planet Labs PBC el 10 de octubre de 2026 muestra varias docenas de estructuras cuya forma y dimensiones coinciden con las de tiendas modulares de despliegue rápido, en la base aérea militar de Taura, cerca de Guayaquil, Ecuador. (Planet Labs PBC / AFP).
Esta imagen satelital, distribuida por Planet Labs PBC el 10 de octubre de 2026 muestra varias docenas de estructuras cuya forma y dimensiones coinciden con las de tiendas modulares de despliegue rápido, en la base aérea militar de Taura, cerca de Guayaquil, Ecuador. (Planet Labs PBC / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.

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