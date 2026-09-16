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Resumen

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Un embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros, durante el abordaje y posterior destrucción por parte del Comando Sur de Estados Unidos, el 16 de septiembre de 2026. (Captura de X @Southcom)
Un embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros, durante el abordaje y posterior destrucción por parte del Comando Sur de Estados Unidos, el 16 de septiembre de 2026. (Captura de X @Southcom)
Por Agencia EFE

Estados Unidos interceptó este miércoles y posteriormente hundió una estación flotante de reabastecimiento que, según el Comando Sur, apoyaba operaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba vinculada a la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, en una nueva operación coordinada con Ecuador.

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