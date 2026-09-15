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Resumen

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Una embarcación abordada y posteriormente atacada por el Comando Sur de Estados Unidos, en el Pacífico oriental, el 15 de septiembre de 2026. (Captura de X @Southcom)
Una embarcación abordada y posteriormente atacada por el Comando Sur de Estados Unidos, en el Pacífico oriental, el 15 de septiembre de 2026. (Captura de X @Southcom)
Por Agencia EFE

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este martes en el Pacífico una embarcación que, según el Comando Sur estadounidense, era utilizada para reabastecer de combustible en operaciones de narcotráfico vinculadas a la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

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