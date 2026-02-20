¿Estados Unidos quiere al nieto de Raúl Castro como próximo líder en Cuba?: quién es ‘Raulito’ y qué peso tiene al interior de la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sostenido conversaciones con el nieto de Raúl Castro, expresidente de Cuba, según un reporte de Axios publicado el miércoles 18. El diálogo se produce en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana, mientras todo indica que parte del gobierno de Donald Trump considera que Castro es quien sigue controlando de facto el país insular.

La información, que cita a fuentes de la Administración Trump, señala que Raúl Guillermo Rodríguez Castro es percibido en Estados Unidos como una posible figura de liderazgo en Cuba que se debe “cultivar”. Los informantes agregaron que Rubio no ha entablado en contacto por el canal oficial ni ha tenido comunicación con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro nació en el seno de la élite gubernamental cubana y es hijo de Débora Castro Espín, hija mayor de Raúl Castro. Su padre, el fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, fue jefe del Gaesa, consorcio empresarial de las Fuerzas Armadas de Cuba, y era considerado uno de los personajes de mayor poder al interior del régimen castrista al controlar sectores clave de la actividad económica en la isla.

Raúl Castro, junto a su nieto y guardaespaldas, Raúl Rodríguez Castro, en el desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana, el 1 de mayo de 2017. (Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP) / ADALBERTO ROQUE

Conocido popularmente como ‘Raulito’ o ‘El Cangrejo’ —esto último a causa de una deformidad en un dedo— Rodríguez Castro es descrito con frecuencia como el nieto favorito de su poderoso abuelo materno y una de las personas de mayor confianza dentro del entorno del exgobernante.

Su ascenso fue discreto para los estándares de su familia y llegó a convertirse en coronel del Ejército, además de haber sido jefe de la escolta personal de Raúl Castro. A causa de este último rol, ‘Raulito’ se fue convirtiendo progresivamente en una figura de notoriedad pública mayor al ser visto siempre acompañando a su abuelo.

El periodo reciente lo ha tenido como protagonista de diversos informes, sobre todo de medios relacionados a la diáspora cubana, que atribuyen a Rodríguez Castro un estilo de vida lujoso en medio de la situación crítica que vive Cuba.

Los viajes internacionales frecuentes del nieto de Raúl Castro también han sido fuente de artículos que destacan que ha visitado Estados Unidos en reiteradas ocasiones entre el 2012 y el 2016 haciendo uso de un pasaporte diplomático.

Parte importante de los vuelos del cubano también tuvieron como destino Panamá a bordo de jets privados. Una investigación de Martí Noticias y el diario panameño La Prensa indicó que desde mayo del 2024 hasta noviembre del 2025 Rodríguez Castro viajó en 25 ocasiones al país centroamericano.

Raúl Castro escoltado por su nieto y guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, es fotografiado durante las celebraciones del 65.º aniversario del asalto al Cuartel Moncada en 2018. (Foto de Yamil LAGE / AFP) / YAMIL LAGE

El informe señalaba que durante sus visitas a Panamá, ‘El Cangrejo’ estuvo acompañado en varias ocasiones por Ania Guillermina Lastres Morera, quien sustituyó al padre de Rodríguez Castro como presidenta del Gaesa.

Según el reporte, en estos viajes el joven cubano realizó adquisiciones millonarias de inmuebles y otros bienes de alto valor, por lo que desde el exterior se considera que ejerce una influencia notable sobre el grupo empresarial militar de Cuba, que controla casi el 60% de la economía del estado insular. Axios da por hecho que el nieto predilecto de Raúl Castro tiene aliados muy poderosos al interior del conglomerado estatal.

Durante estos viajes también se le vio en compañía del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado con Nicolás Maduro al ser un contratista habitual del régimen venezolano.

‘Raulito’ incluso empleaba los mismos aviones privados que usaba Carretero para sus desplazamientos a Panamá. Una de esas naves quedó destruida en un accidente en Venezuela, en el que perecieron dos personas y el empresario panameño fue uno de los dos sobrevivientes.

¿Posible transición?

El presente de Cuba es sumamente duro para la población, que vive en medio de una escasez permanente de alimentos y productos sanitarios, además de la falta de combustible y el colapso del sistema energético, con cortes de luz constantes que se prolongan hasta por 20 horas en varias regiones del país. A esto se suma el escenario de la amenaza de una intervención militar como la que realizó Estados Unidos en Venezuela, que es vista con temor por la cúpula cubana.

Daniel Ortega junto a Raúl Castro y su nieto, Raúl Rodríguez Castro, rumbo a la foto oficial de la Cumbre del G77+China en el Palacio de Convenciones de La Habana, el 15 de septiembre de 2023. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP) / ADALBERTO ROQUE

Carlos Novoa, analista internacional y docente de la Universidad de Lima, explica que ese contexto hace que el gobierno castrista tenga una mayor predisposición al diálogo con Washington. El especialista añade que desde la vereda estadounidense hay antecedentes inmediatos de negociación con otros países con los que tiene disputas, aunque siempre con la amenaza del uso de la fuerza.

“Hay posibilidades de negociación debido al nivel de ahogamiento que tiene Cuba al ya no contar con el soporte de Venezuela y otros apoyos que han sido resquebrajados. Ya hubo antes acercamientos antes, durante el gobierno de Barack Obama, por lo que no me sorprendería que haya algún tipo de aproximación”, señaló el internacionalista.

“Estados Unidos, con el gobierno de Trump, ha demostrado que se acerca a sus enemigos. Ha tenido conversaciones con Irán y distintos actores sin ningún tipo de problemas y también ha hablado con Venezuela y Cuba para tratar de llegar a un acuerdo. El gobierno de Trump va de una posición maximalista a una menor en la cual van obteniendo resultados, pero si no los ve decide atacar, como hemos visto en Venezuela. En el caso de Irán también atacaron, pero fue un ataque controlado”, agrega Novoa.

Esta postura de fuerza coincide con los testimonios de las fuentes del gobierno estadounidense con respecto a las conversaciones que Marco Rubio mantuvo con el antiguo guardaespaldas de Raúl Castro.

“Yo no las llamaría ‘negociaciones’ sino más bien ‘discusiones’ sobre el futuro”, declaró un alto funcionario anónimo a Axios. El mismo informante precisó que a Rodríguez Castro se le dejó claro que “la postura estadounidense es que el actual régimen cubano debe irse”.

El papa Francisco (izq.) saluda a una niña junto al presidente cubano Raúl Castro (2-izq.) y su guardaespaldas y nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro (centro), al aterrizar en el aeropuerto internacional de La Habana el 19 de septiembre de 2015, en la primera etapa de un viaje de alto perfil que también lo llevará a Estados Unidos. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE (Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

“No hay diatribas políticas sobre el pasado. Se trata del futuro”, agregó la misma fuente sobre la conversación entre Rubio y Rodríguez Castro.

Según el citado medio, los funcionarios estadounidenses no solo han entablado contacto con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, sino que también lo han hecho otras personalidades influyentes de la isla, pero el nieto de Raúl Castro sigue siendo considerado como un elemento con mayor potencial para desempeñar un papel análogo al de Delcy Rodríguez en Venezuela.

El cubano de 41 años es visto por los asesores gubernamentales norteamericanos como un rostro de renovación con una mentalidad “empresarial” y representante de los cubanos jóvenes que ven el modelo comunista de la isla como caduco y fracasado. Los asesores del gobierno estadounidense consideran a ‘Raulito’ más cercano a la cultura de la diáspora cubana en Florida y señalan que las conversaciones con él parecían las que entabla “la gente común y corriente en las calles de Miami”.

Desde la perspectiva de Carlos Novoa, independientemente de esta valoración y el hecho de que Estados Unidos prescinda del canal oficial al negociar con intermediarios distintos de Díaz-Canel, la naturaleza del régimen cubano hace que no se pueda dar por hecho que Rodríguez Castro tenga todas las boletas para ser el próximo líder del país insular.

“Yo no sé si los Castro tienen el poder de facto, sí diría que ha habido un castrismo muy acentuado durante más de 60 años. No es que ejerzan el poder total, sino que las ideas impuestas por Fidel Castro son las que han tenido ese tipo de repercusión. Entonces, más allá de que esté o no Castro o algún heredero suyo son las ideas las que se imponen en ese caso”, comenta el profesor universitario.

“Al igual que en Venezuela, en el caso de Cuba no puede haber un cambio radical de la noche a la mañana porque han pasado muchos años y, como en el caso de Venezuela, hay una cúpula muy enquistada. Sin embargo, Estados Unidos, con Trump a la cabeza, sí va a ejercer alguna presión para demostrar que ellos tienen el control”, finaliza Novoa.

Por ahora el gobierno de Cuba ha negado cualquier conversación entre Rubio y el ‘Cangrejo’ o cualquier otro miembro de la familia Castro, indicando que desde hace un año no ha mantenido diálogo alguno con el Departamento de Estado de EE. UU.

